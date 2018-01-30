Климкин заявил, что встреча Волкера с Сурковым не дала результата

Ранее Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН в Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения в Донбассе

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым не имела результатов касательно вопроса размещения миротворцев в Донбассе. Об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с главой ОБСЕ Анджелино Альфано.

Климкин отметил, что сегодня он обсуждал с Альфано вопрос, как увеличить потенциал СММ ОБСЕ в Донбассе - и человеческий, и технический. "Миссия на сегодня не может выполнять свой мандат на оккупированной территории. Она не имеет доступа к тем районам и тем местам, где она должна осуществлять свой мониторинг", - сказал он. Климкин напомнил, что мандат СММ ОБСЕ - "это вся территория Украины, и это означает и оккупированный Донбасс, и оккупированный Крым".

"Я нахожусь в постоянном контакте с нашими американскими друзьями и союзниками. Несколько раз говорил с Куртом Волкером - и до его встречи с Сурковым, и вчера, после (встречи, - ред.). К сожалению, во время встречи не было достигнуто никакого результата", - сказал Климкин.

"Но мы будем последовательно оказывать давление с целью имплементации логики дорожной карты, и надеюсь, что последние события, в том числе с американской стороны, тоже, скажем так, в кавычках, помогут Москве понять, что ее предложения по поводу бодигардов для СММ не имеют никакого смысла, а нужна реальная миротворческая миссия", - добавил он.

Ранее Волкер заявил, что Россия готова к тому, чтобы миротворческая миссия ООН в Донбассе размещалась не только на линии соприкосновения в Донбассе, а на более обширных его территориях.

Перед проведением встречи Волкера с Сурковым пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не стоит ждать ее результатов.

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