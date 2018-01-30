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Порошенко рассказал главе ОБСЕ о ситуации в Донбассе

30.01.2018 21:42
Анджелино Альфано отправится в Донбасс завтра, 31 января
Порошенко рассказал главе ОБСЕ о ситуации в Донбассе
Фото: president.gov.ua

Президент Петр Порошенко проинформировал министра иностранных дел Италии и главу ОБСЕ Анджелино Альфано о ситуации в Донбассе и приветствовал его решение посетить регион. Об этом шла речь во время встречи Порошенко с Альфано, которая состоялась в Киеве, сообщает пресс-служба АП.

Согласно сообщению, Альфано отправится в Донбасс завтра, 31 января.

Порошенко поздравил Италию с началом председательства в ОБСЕ и поблагодарил за включение вопроса урегулирования ситуации в Донбассе в приоритеты их работы.

Отдельное внимание было уделено дальнейшему ухудшению ситуации с правами человека на территории оккупированного Крыма.

Собеседники также обсудили приоритетные вопросы двустороннего взаимодействия. Альфано приветствовал активизацию итальянского бизнеса в Украине, отметили в АП.

Сегодня с главой МИД Италии встретились также министр внутренних дел Арсен Аваков и министр иностранных дел Павел Климкин. Они обсудили вопрос задержанного в Италии украинского военного Виталия Маркива.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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