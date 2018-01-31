МИД Эстонии вручит Украине ноту из-за списка офшоров

Эстония настаивает, чтобы Украина как можно быстрее исключила ее из "офшорной зоны" - пока между странами не получилась политическая проблема

Эстония вручит Украине ноту, в которой пояснит Министерству финансов Украины специфику налоговой системы Эстонии, чтобы ее вычеркнули из списка стран "офшорной зоны". Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, передает ERR.



Миксер сказал, что за первые недели действия этого списка эстонские предприятия столкнулись с неудобствами и понесли убытки. Он отметил также, что это надо как можно скорее решить, пока не появилась политическая проблема между Украиной и Эстонией.



"Эстония придерживается мнения, что мы по ошибке оказались в этом списке, поскольку наша налоговая система не позволяет скрывать прибыль или уклоняться от налогов. Мы надеемся, что эти пояснения позволят достичь цели, то есть исключения Эстонии из этого списка", - добавил Миксер.



Во вторник МИД Латвии также вручил ноту временному поверенному в делах Украины Алисе Подоляк, призвав Украину предпринять необходимые меры, чтобы Латвия была исключена из ее списка офшоров.



Ранее собщалось, что Министерство финансов Эстонии уже сотрудничает с Украиной, чтобы в ближайшее время исправить ошибку, по которой Эстонию внесли в список подозрительных для ведения бизнеса государств.

В 2017 году правительство Украины расширило список государств, операции с контрагентами которых подпадают под контроль в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании. В список добавлены Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Эстония, Иран, Куба, Лаос, Латвия, Ливан, Маврикий, Мальта, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузия, Венгрия. Общее количество стран в этом списке увеличилось с 65 до 85.

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