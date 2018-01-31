"Не нужно тянуть кота за хвост": Геращенко о встрече в Минске

Хотелось бы, чтобы переговорщики контактной группы могли достичь на встрече "важных вещей", заявила представитель Киева в гуманитарной рабочей группе

Сегодня в Минске пройдет 80-е заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом у себя в Facebook cообщила вице-спикер парламента, представитель Украины в минской группе Ирина Геращенко.

"Тяжелые 2,5 года. Конечно, всем нам хотелось бы, чтобы работа групп была результативной, а не говорильней, и так мы и настроены. Но есть и другая сторона, которой война - мать родная ..... Хотелось бы, чтобы не избиралась тактика "тянуть кота за хвост," и мы сегодня смогли достичь важных вещей - каждый в своей группе", - подчеркнула она.

Геращенко подчеркнула, что если есть шанс освободить "хоть одного заложника, остановить огонь и стрельбу, остановить насилие, улучшить гуманитарную и ситуацию с безопасностью, найти хотя бы одного пропавшего без вести - должны ехать и говорить".

Читайте также: Зеркаль о Минске: Нет более успешного формата

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма cчитает, что ситуация в Донбассе не изменится до выборов президента в России в 2018 году.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.