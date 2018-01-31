Нацполицию просят расследовать неподачу деклараций экс-фискалами

Ряд экс-чиновников ГФС и районных инспекций службы в Киеве после увольнения не подали э-декларации в десятидневный срок, как того требует закон

Нацагентство по вопросам предотвращения коррупции направило в Нацполицию заключения по факту неподачи электронных деклараций бывшими должностными лицами Государственной фискальной службы и районных инспекций Главного управления ГФС в Киеве после увольнения. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"На своем заседании Нацагентство приняло решение, которым утвердило семь обоснованных заключений о выявлении признаков правонарушения, предусмотренного ст. 366-1 УК (декларирование недостоверной информации - ред.)", - говорится в сообщении.

В НАПК отметили, что уведомляли чиновников о необходимости подать декларации в предусмотренный законодательством десятидневный срок, однако декларанты это требование так и не выполнили, не предоставив объяснения или возражения по поводу уважительности причин своих действий.

"Утвержденные на заседании обоснованные заключения будут направлены Нацагентством в Главное управление Нацполиции в Киеве", - говорится в сообщении.

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В НАПК подчеркивают, что утверждение и направление обоснованного заключения - это не свидетельство совершения субъектом декларирования уголовного правонарушения, а лишь основание для проведения досудебного расследования.

26 января 2018 года НАБУ сообщило о завершении досудебного расследования против экс-судьи одного из горсудов Луганской области, которого обвиняют в декларировании недостоверной информации и незаконном обогащении.

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