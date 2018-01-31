Луценко раскрыл доходы и прокомментировал отпуск на Сейшелах

По словам генпрокурора, сейчас он получает зарплату в размере около 220 тысяч грн, а ежемесячный доход супруги - более 110 тыс грн

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что его с супругой Ириной Луценко доходов достаточно, чтобы иметь возможность провести недельный отпуск на Сейшельских островах, о котором ранее сообщили в программе "Схемы". Написав об этом у себя в Facebook, глава ГПУ опубликовал справку из бухгалтерии ведомства о своей зарплате.

"В конце сентября старший сын женился и отложил традиционный "медовый месяц" на потом. В 2018 году у нас с Ириной - 30-летие совместной жизни. Решили, что всей семьей в январе проведем отдых, чтобы побыть вместе. Саша и Настя выбирали место в теплых краях", - пояснил он ситуацию.

Генпрокурор заверил, что авиаперелет оплатил сын, что было указано в декларациях, а проживание (примерно $20 тысяч на троих) "мы оплатили сами".

По словам Луценко, у его семьи нет счетов в офшорных зонах и зарубежной недвижимости, "яхт или вертолетов".

"В последнее время я получаю зарплату от 130 до 220 тыс грн ежемесячно. Ира - более 110 тысяч дохода. Это позволило нам провести с детьми 7 дней на отдыхе", - отметил он.

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Журналисты "Схем" утверждают, что семья генпрокурора провела зимний отпуск на Сейшельских островах, арендовав две виллы с видом на океан на одном из самых дорогих курортов этого архипелага и потратив на все как минимум €52 тысячи.

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