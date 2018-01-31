Итоги Минска: России указали на несоблюдение режима тишины

С 23 декабря зафиксирован лишь один день без обстрелов со стороны РФ/ОРДЛО

На переговорах трехсторонней группы в Минске украинская сторона в очередной раз обратила внимание на несоблюдение Россией "рождественского перемирия", которое начало действовать с 23 декабря 2017 года. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины Дарка Олифер.

Украинская сторона отметила, что с 23 декабря зафиксирован лишь один день без обстрелов со стороны РФ/ОРДЛО.

"Хотя в целом количество обстрелов со стороны РФ/ОРДЛО уменьшилось, крайне тревожным является то, что все обстрелы - прицельные, а каждый второй обстрел происходит с использованием запрещенных минскими договоренностями вооружений (120мм и 82мм минометы, 122 мм артиллерия)", - написала Олифер.

Представители Украины также акцентировали внимание на неудовлетворительном выполнении со стороны ОРДЛО своих обязательств по разминированию и проведению ремонтных работ на критических объектах гражданской инфраструктуры. С 1 января 2018 г украинская сторона СЦКК отправила в адрес СММ ОБСЕ 40 заявок на проведение ремонтно-восстановительных работ, боевики дали гарантии безопасности только в одном случае, отметила Олифер.

Также было обращено внимание на системное препятствование работе наблюдателей СММ ОБСЕ, что не позволяет миссии эффективно выполнять функции мониторинга и верификации ситуации безопасности в зоне конфликта. В течение "рождественского перемирия" наблюдатели СММ 44 раза сталкивались в ОРДЛО с необоснованным ограничением доступа.

Украинская сторона в очередной раз обратила внимание РФ на необходимость выполнения договоренности лидеров нормандской четверки и трехсторонней группы по открытию КПВВ "Золотое".

В подгруппе по социально-экономическим вопросам поднимался вопрос возвращения украинской государственной и частной собственности, которая была захвачена в ОРДЛО. "В частности, до сих пор представители ОРДЛО не вернули Укрзалізниці 30 000 единиц подвижного состава.

Особенно жестко, по словам Олифер, украинская сторона поставила вопрос блокирования боевиками проведения аварийно-восстановительных работ для обеспечения людей мобильной связью. "Мы требуем предоставить безопасный доступ для ремонтных бригад в район н.п. Оленевка, которые починили бы соответствующие технические устройства, которые находятся на неподконтрольной Украине части Донецкой области и восстановили возможность общения между гражданами Украины", - написала Олифер.

Кроме того, на заседании отметили опасную экологическую ситуацию в ОРДЛО. В том числе, речь идет о подтоплении шахт, что представляет собой угрозу масштабного техногенного бедствия. В Минске обсуждалась необходимость запуска работы международной группы экспертов по изучению возможных экологических и других последствий подтопления шахт.

Напомним, 23 декабря в Донбассе начал действовать режим прекращения огня на время новогодних и рождественских праздников, о котором договорились накануне в рамках трехсторонней контактной группы в Минске (Беларусь).

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