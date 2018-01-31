СБУ открыла дело против журналиста по заявлению зама Турчинова

На 1+1 говорят, что Олега Гладковского возмутило расследование программы "Гроші", с котором говорится, что он ведет бизнес в России

СБУ открыла уголовное производство против журналиста программы "Гроші" (1+1) Александра Дубинского по заявлению заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Об этом говорится в пресс-релизе канала 1+1, который есть в распоряжении LIGA.net.

Как следует из ответа СБУ на запрос телеканала, производство открыто по ч.1 статьи 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК. Расследование будет вести Печерское управление столичной полиции.

Фото: facebook.com/dubinskyi

В 1+1 говорят, что изначально Гладковский обратился к СБУ с требованием начать уголовное производство по подозрению Дубинского в государственной измене. Гладковскому якобы не понравилось журналистское расследование Дубинского, "в котором говорится о том, что первый заместитель главы СНБО занимается бизнесом в России и проводит оффшорные операции".

"В своем расследовании Александр Дубинский приводит доказательства, что деньги, заработанные в Украине, через кипрские офшоры инвестируются в российские "дочки" корпорации "Богдан". Все компании принадлежат чиновнику Гладковскому - тогда еще Свинарчуку", - отмечается в релизе.

Там утверждают, что опубликованы документы, подтверждающие незаконную деятельность Гладковского.

На телеканале заявили, что возмущены действиями следственных органов, "которые, на наш взгляд, становятся инструментом сведения счетов находящихся у власти".

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