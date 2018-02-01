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Чехия вдвое увеличила квоты на прием работников из Украины

01.02.2018 00:32
В Чешской Республике одной из главных проблем для предприятий является дефицит рабочей силы
Чехия вдвое увеличила квоты на прием работников из Украины

Правительство Чехии вдвое увеличило квоты на прием работников из Украины - до 19 600 в год. Это сделали для того, чтобы помочь фирмам, у которых есть дефицит рабочей силы, сообщил министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий, передает Европейская правда.

В 2017 году квота на прием украинцев на работу была на уровне 9600 человек в год, а еще раньше - 3800.

В Чехии самый низкий уровень безработицы в ЕС - 2,3%. Но дефицит рабочей силы является для местных предприятий главной проблемой.

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