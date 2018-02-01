В Чехии запретили использовать карты с российским Крымом
01.02.2018 02:07
Власти Чехии отозвали разрешение на использование в школах карт с ошибками
Иллюстративное фото
Чехия отозвала разрешение на использование в школах атласов, в которых Крым был отмечен как спорная территория. Об этом сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в Twitter.
Ранее стало известно, что в школах Чехии дети учатся по карте, в которой Крым принадлежит России.
Один из жителей страны рассказал, что в школе своего сына увидел такую карту Европы с ошибкой. По словам учительницы, ошибку видели, но ничего сделать не могли - карту прислали из Министерства образования.
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