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В Чехии запретили использовать карты с российским Крымом

01.02.2018 02:07
Власти Чехии отозвали разрешение на использование в школах карт с ошибками
В Чехии запретили использовать карты с российским Крымом
Иллюстративное фото

Чехия отозвала разрешение на использование в школах атласов, в которых Крым был отмечен как спорная территория. Об этом сообщил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис в Twitter.

Ранее стало известно, что в школах Чехии дети учатся по карте, в которой Крым принадлежит России. 

Один из жителей страны рассказал, что в школе своего сына увидел такую карту Европы с ошибкой. По словам учительницы, ошибку видели, но ничего сделать не могли - карту прислали из Министерства образования. 


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ЛIГАБiзнесIнформ
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