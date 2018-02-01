США будут продолжать вводить новые санкции против России - Чалый

Украинский дипломат считает, что США будут вводить санкции из "кремлевского списка" и других списков, пока Россия не восстановить целостность Украины

США будут вводить новые санкции против России до тех пор, пока она не выведет свои военные силы из оккупированного Донбасса и не восстановит территориальную целостность Украины. Об этом сказал посол Украины в США Валерий Чалый в эфире телеканала 112.



"В разъяснении министерства финансов и Государственного департамента США четко говорится, что закон о противодействии противникам США через санкции, а там указывается Россия, принят именно из-за российской агрессии против Украины и аннексии Крыма, поэтому, очевидно, что будут дальнейшие шаги", - отметил Чалый.

Дипломат считает, что дальше будут и санкции из "кремлевского списка", и из других дополнительных списков.

Министерство финансов США предоставило Конгрессу список россиян, против которых рекомендуется ввести санкции. "Кремлевский отчет", как прозвали документ в СМИ, состоит из 114 российских топ-чиновников и 96 олигархов, близких к главе Кремля Владимиру Путину. Документ сам по себе не вводит санкции и не имеет юридических последствий.

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