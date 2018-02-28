Война России против Украины: хроника за февраль

Что происходит в Луганске, Донецке и других горячих точках востока Украины

Гибридная армия России после аннексии Крыма вторглась в украинский Донбасс. Российско-украинская война в отдельных районах Донецкой и Луганской областей длится уже более трех лет. Российские солдаты и наемники не прекращают боевых действий, несмотря на минские соглашения. Кремлю удалось установить в Донецке и Луганске марионеточные анклавы боевиков, объединенных в террористических организациях ДНР и ЛНР. Получая из РФ финансирование и вооружение, в том числе тяжелую бронетехнику, РСЗО Град, Ураган, Смерч, россияне и поддерживаемые ими местные боевики, кроме позиций ВСУ, регулярно обстреливают жилые дома, в результате чего повсеместно гибнут мирные граждане. LIGA.net ведет хронику российско-украинской войны с первых дней агрессии России.

28 ФЕВРАЛЯ

19:29. Боевики трижды обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины в среду, сообщили в штабе. Несмотря на небольшое количество обстрелов, боевики на некоторых участках линии разграничения продолжают провоцировать ВСУ к боевым противостояниям.

18:59. Согласно достигнутым в Минске договоренностям, разведение сил и средств может состояться 5 марта при условии соблюдения режима тишины в районе Станицы Луганской.

17:41. В СБУ заявили, что заблокировали в Киеве деятельность организаторов незаконной схемы легализации в нашей стране иностранцев, в частности причастных к террористической деятельности.

16:50. По словам Петра Порошенко, двоих заложников, которые сейчас удерживаются в России, удастся вернуть до конца недели, возможно, даже в пятницу.

16:46. Украина готова забрать свои корабли из Крыма, но только вместе со всем полуостровом. Об этом заявил на пресс-конференции Петр Порошенко, отвечая на вопрос, готов ли он на такое предложение от президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

15:37. В правительстве Украины должен быть гражданский министр обороны. Об этом на пресс-конференции "Вызовы-2018" в Киеве заявил Петр Порошенко, говоря о реформах, которые нужно провести в секторе безопасности.Также, по мнению президента, следует разделить позиции главнокомандующего и начальника Генерального штаба.

11:55. Жители прифронтовых поселков поселки Гладосово и Травневое , которые в конце 2017 года стали контролировать Вооруженные Силы Украины, могут не получать пенсии с 1 марта 2018 года. Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

11:11. В Луганской области по материалам СБУ объявлено о подозрении четырем судьям, которые предали Украину и вошли в состав террористических организаций на временно оккупированной части Донбасса.

10:31. Президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду проект закона о национальной безопасности Украины.

09:50. Украинские летчики должны получить новые возможности совершенствования своих навыков по опыту НАТО. Об этом заявил глава Генштаба Виктор Муженко у себя в Facebook после встречи с командующим Королевских ВВС Великобритании, главным маршалом авиации Стефаном Хилльером.

07:43. Боевики террористической организации ДНР пытались сбить беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в 26 километрах от Донецка

06:28. За минувшие сутки в Донбассе ранения получил один украинский военный. Всего боевики семь раз прицельно обстреливали военных Около Луганского и Троицкого стреляли из 120-мм минометов. По Луганскому оккупанты выпустили по меньшей мере десять мин калибром 120 и 82 мм. Один украинский военнослужащий получил ранения.

27 ФЕВРАЛЯ

16:16. В Европарламенте украинские офицеры, среди которых киборг Олег Кузьминых, а также волонтеры и добровольцы рассказали о реальных фактах российского военного присутствия в Донбассе.

14:01. В больницах и поликлиниках временно оккупированных районах Луганской области не хватает детских врачей.

12:35. Поселок Майорск и расположенный вблизи контрольно-пропускной пункт въезда-выезда обесточены. Об этом сообщил у себя в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской Павел Жебривский.

12:03. Боевики террористической организации ДНР задержали своего так называемого министра угля и энергетики Эдуарда Голенко.

11:05. Прекращение огня в Донбассе и вывод российской военной техники и войск с территории Донбасса должна беспечить миротворческая миссия ООН. Об этом идет речь в тексте коалиционного соглашения блока канцлера Ангелы Меркель ХДС/ХСС и социал-демократов Германии.

09:59. Боевики террористической организации ЛНР 23 февраля во временно оккупированном Луганске устроили стрельбы, якобы по случаю праздника.

08:47. По данным ОБСЕ, в Донбассе боевики из Седово сделали закрытую зону у моря.

06:45. За минувшие сутки российско-оккупационные войска пять раз обстреляли позиций ВСУ. На луганском направлении боевики выпустили более десяти мин калибра 120-мм в сторону украинских позиций у Троицкого. На донецком направлении оккупанты применили 120-мм минометы в районе Песок. Утром и в обеденное время на террористы вели огонь по украинским опорных пунктах вблизи Лебединского. Из стрелкового оружия российские наемники обстреливали защитников Каменки. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

26 ФЕВРАЛЯ

21:53. Российские наемники во время практических занятий на полигоне Приморский потеряли две единицы боевой техники - "одна бронированная боевая машина сгорела дотла, а другая - перевернулась вверх тормашками". Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

21:40. Российские наемники обстреляли окрестности населенного пункта Подлесное Луганской области. 152 мм снаряд попал в жилой дом.

20:50. Президент Петр Порошенко наградил 105 военнослужащих ВСУ, 2 сотрудников МВД и одного нацгвардейца орденами и медалями.

20:02. Адвокат приговоренного к 10 годам лишения свободы россиянина Виктора Агеева подал апелляцию на приговор и ожидает, что его обменяют на кого-то из украинских политзаключенных.

16:03. Если бы каждая воинская часть в Крыму выполнила условия устава, по которым живет армия, и сделала хотя бы по одной автоматной очереди, то не последовало бы событий в Донецке и Луганске. Об этом в интервью Укринформу заявил замглавы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров.

15:25. В зоне боевых действий в Донбассе в воскресенье, 25 февраля, вследствие обстрела со стороны подконтрольных Кремлю боевиков погиб 20-летний военнослужащий ВСУ.

14:43. Главный военный прокурор Анатолий Матиос обвинил во лжи начальника управления морально-психологического обеспечения ВСУ Олега Грунтковского, который ранее назвал "пиаром и манипуляцией" данные Матиоса о случаях самоубийств среди участников войны в Донбассе.

13:45. С 1 марта 2018 года все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения в Донбассе переходят на весенний период работы.

13:08. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией задержали в Днепропетровской области боевика группировки "Восток" террористической организации ДНР.

12:53. Бывший главарь боевиков террористической организации ЛНР Игорь Плотницкий не находится в СИЗО №1 ("Кресты", - ред.) в Санкт-Петербурге.

11:06. Временно оккупированные Россией Крым и Донбасс пока являются единственными территориями в мире, куда не могут попасть представители международных гуманитарных миссий. Об этом заявила первый заместитель главы Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

10:57. Министр обороны Степан Полторак посетит Финляндию с первым официальным визитом. Запланированы двусторонние переговоры на 27 февраля по вопросам безопасности ситуации и оборонной реформы Вооруженных Сил Украины.

06:19. Во второй половине суток, 25 февраля, перемирие соблюдалось. В результате обстрелов в первой половине дня погиб служащий ВСУ.

25 ФЕВРАЛЯ

18:53. С начала суток 25 февраля зафиксировано 5 обстрелов сил АТО со стороны оккупантов. Погиб украинский военный, еще один получил ранения.

08:54. Из-за обстрелов подконтрольных Кремлю боевиков в Донбассе наблюдатели СММ ОБСЕ ушли с базы в населенном пункте Попасная Луганской области.

07:57. Действия России в сирийских городах и в украинском Донбассе - схожи и, если тактики могут быть разные, то стратегия - точно одна и та же. Об этом заявил глава украинского МИД Павел Климкин.

07:38. За минувшие сутки боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ в Донбассе. Потерь среди украинских военных нет.

24 ФЕВРАЛЯ

22:30. С начала суток на фронте соблюдается режим тишины вдоль всей линии разграничения.Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО.

20:11. В Николаевской области правоохранители обнаружили у демобилизованного участника боевых действий в Донбассе арсенал боеприпасов.

18:06. Президент Петр Порошенко в ходе встречи с первым лидером независимой Беларуси, экс-главой белорусского Верховного Совета Станиславом Шушкевичем дал понять, что не поддерживает идею участия Беларуси в миротворческой миссии в Донбассе. Об этом сам Шушкевич рассказал в интервью белорусской редакции Радио Свобода.

13:07. В оккупированном Луганске появилась связь мобильного оператора Vodafone, сообщают местные жители.

10:40. Прифронтовая Авдеевка и семь сел Ясиноватского района Донецкой области по-прежнему остаются без газа, поскольку построенный газопровод не прошел испытания.

10:32. Закон об особенностях государственной политики по обеспечению госсуверенитета на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях №2268-VIII, который в СМИ называют законом о деоккупации и реинтеграции Донбасса, вступил в силу.

10:02. В ОРЛО наблюдатели СММ ОБСЕ зафиксировали колонну машин с якобы гуманитарной помощью из РФ, но осмотреть груз не смогли.

09:30. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ готова содействовать проведению ремонтных работ для восстановления связи мобильного оператора Vodafone в оккупированных районах Луганской области.

07:58. Россия слишком много инвестировала в войну в Донбассе, чтобы просто оттуда уйти, считает экс-командующий силами США в Европе (2014-2017) Бен Ходжес.

06:35. За минувшие сутки российско-оккупационные войска 13 раз нарушали режим прекращения огня, используя запрещенное минскими договоренностями вооружение. В результате обстрелов в рядах ВСУ потерь нет.

00:09. Боевики накрыли ВСУ из артиллерии возле населенного пункта Луганское и Подлесное. По предварительной информации, взрывной волной повреждено имущество местных жителей.

23 ФЕВРАЛЯ

18:30. Боевики гибридной армии РФ с начала суток 23 февраля три раза обстреляли позиции ВСУ в Донбассе. По информации штаба АТО, при обстрелах, которые сегодня произошли только на луганском направлении, террористы применяли 82-мм минометы, гранатометы, вооружение БМП и крупнокалиберные пулеметы. Потерь среди военных нет.

18:02. В 2018 году украинская армия получит на вооружение танки "Оплот" и противотанковые комплексы "Стугна" и "Корсар". Об этом сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко.

17:56. В Минобороны назвали "пиаром и манипуляцией" заявление главного военного прокурора Анатолия Матиоса о том, что каждую неделю два-три военнослужащих ВСУ в Донбассе кончают жизнь самоубийством.

16:52. В специальной мониторинговой миссии ОБСЕ все команды сформированы из граждан многих стран, включая и россиян, поэтому отчеты составляются объективно. Об этом Укринформу заявил первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг.

14:23. Вблизи контрольно-пропускного пункта Майорск в Бахмутском районе было выявлено 13 перевозчиков-нарушителей.

13:03. Новым приоритетом России будет попытка разжечь конфликт между православными в Украине. Об этом сообщил журналистам на брифинге замглавы СБУ Виктор Кононенко.

12:44. С начала года спецслужбы РФ пытались провести в Украине 12 акций, их планы зафиксированы СБУ. Об этом сообщил журналистам на брифинге замглавы СБУ Виктор Кононенко.

10:28. Источники LIGA.net в больницах Донецка сообщили, что не хватает детских врачей.

09:45. Боевики вчера днем из минометов обстреляли жилые дома в поселке Новотроицкое Донецкой области.

09:09. Жители временно оккупированного Луганска жалуются на отсутствие мобильной связи мобильного оператора Vodafone.

08:42. Боевики запретили наблюдателям специальной мониторинговой миссии ОБСЕ находиться в пункте пропуска Изварино, что недалеко от неконтролируемого участка украинско-российской границы.

06:50. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 19 раз обстреляли позиции ВСУ. На луганском направлении фронта огневая активность боевиков была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. Российские наемники применили вооружение БМП и стрелковое оружие по защитникам Новоалександровки. На донецком направлении марионеточные войска РФ вели огонь из минометов различных калибров по позициям украинских военных вблизи Новотроицкого и Песков. В результате обстрелов один украинский военный погиб, один получил ранения.

01:55. Госдеп США проинформирован о гибели на фронте в Донбассе 23-летней украинской медсестры Сабины Галицкой и призывает РФ приказать своим марионеточным силам полностью прекратить огонь и вывести тяжелое вооружение с востока Украины, а также согласиться на активную миротворческую миссию ООН.

22 ФЕВРАЛЯ

20:31. Украинские военные уничтожили боевую машину пехоты боевиков, экипаж которой, по мнению представителей ВСУ, вел разведку (видео).

18:43. С начала суток боевики 10 раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе. Потерь среди украинских военных нет, сообщает пресс-служба штаба АТО.

18:24. Славянский горрайонный суд Донецкой области приговорил к восьми годам лишения свободы боевика террористической организации ДНР.

15:29. Во Львовской области во время учебных стрельб погиб пограничник.

14:15. По данным разведки штаба АТО, кураторы Кремля отправили в Донбасс 200 наемников.

12:00. 22 февраля произошел обрыв волоконно-оптической линии, обеспечивающей связь на неподконтрольной Украине территории Луганской области.

10:41. Беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал большое сосредоточение военной техники и грузовиков боевиков недалеко от временно оккупированного Луганска.

09:57. Во временно оккупированном Луганске сегодня утром пропала мобильная связь Vodafone Ukraine.

08:23. За прошедшие сутки, 21 февраля, российские оккупационные войска в Донбассе 20 раз обстреливали позиции украинской армии, в результате чего трое военных получили ранения, один травмировался.

06:22. Страна-агрессор РФ отправила на временно оккупированную территорию Донбасса 74-й "путинский гумконвой".

21 ФЕВРАЛЯ

18:50. С начала суток 21 февраля боевики в Донбассе совершили 13 обстрелов позиций ВСУ. Один украинский военнослужащий погиб, сообщает пресс-центр штаба АТО.

18:41. Вашингтон не согласится на сделку в вопросе Украины без согласия последней, а также будет способствовать восстановлению территориальной целостности и независимости страны. Об этом заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил во время визита в Киев.

18:04. Суд приговорил жителя Луганской области к трем годам лишения свободы за участие в деятельности незаконного вооруженного формирования "Рим".

18:01. В Кремле считают, что подписанный президентом Петром Порошенко закон о реинтеграции Донбасса будет способствовать выполнению минских соглашений "в минимальной степени".

16:45. Апелляционный суд Киева отменил приговор Дмитрию Васильцу и Евгению Тимонину, которых ранее суд первой инстанции признал виновными в пособничестве боевикам ДНР и приговорил к девяти годам тюрьмы.

16:12. В СБУ заявили, что совместно с прокуратурой блокировали нелегальные пассажирские перевозки через захваченный боевиками участок границы с Россией в ОРЛО.

15:09. В Украине в настоящее время продолжается горячая война. Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

14:46. Президент Петр Порошенко утверждает, что в апреле 2014 года во время посещения пгт Изварино в Луганской области его автомобиль был обстрелян. Об этом глава государства заявил во время дачи показаний на заседании Оболонского райсуда по делу о госизмене Виктора Януковича.

14:29. Рубежанский горсуд Луганской области приговорил к почти пяти годам тюрьмы женщину - информатора боевиков террористической организации ЛНР.

14:02. Послы государств Евросоюза одобрили продление санкций против виновных в гибридной агрессии России против Украины, в частности за оккупацию Крыма.

13:59. Новая встреча глав МИД стран так называемого нормандского формата на полях Мюнхенской конференции по безопасности не состоялась из-за того, что все еще не сформировано новое правительство Германии - одного из участников формата (Украина, ФРГ, Франция и РФ). Об этом сообщил на пресс-конференции министр иностранных дел Павел Климкин.

12:28. Американские противотанковые ракетные комплексы последнего поколения Javelin будут частью военной помощи Украине, но "речь идет о гораздо большем". Об этом в интервью Европейской правде заявил специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

12:01. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что Россия платит немалую цену за свои действия в Украине.

11:10. На передовой в зоне боевых действий погибла 23-летняя санитарный инструктор 10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины Сабина Галицкая.

10:45. Из-за недавнего обстрела из ручного гранатомета здания бывшей областной телерадиокомпании центре временно оккупированного Луганска боевики перекрыли несколько дорог в городе.

08:46. Жители временно оккупированного Донецка недовольны отсутствием мобильной связи Vodafone, однако сообщают, что возле офиса специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на проспекте Ильича появился сигнал оператора Life.

07:58. Боевики террористической организации ЛНР требуют от наблюдателей ОБСЕ согласовывать с ними планы патрулирования и предъявлять паспорта во временно оккупированном Донбассе.

07:27. C начала гибридной войны в Донбассе совершали самоубийство 2-3 украинских военнослужащих каждую неделю.

06:20. За минувшие сутки в Донбассе погиб украинский военный. Пятеро служащих получили ранения, двое - боевые травмы.

02:06. На оккупированных территориях Украины сейчас находятся до 40 тысяч вооруженных людей. Об этом сообщил главный военный прокурор Анатолий Матиос. На территории Донецкой и Луганской областей российские военные организовали два армейских корпуса.

20 ФЕВРАЛЯ

20:01. Только прямое вторжение подразделений регулярной российской армии помешало полному и успешному завершению АТО в Донбассе. Об этом президент Петр Порошенко заявил на заседании военного кабинета.

19:51. В Донбассе один военнослужащий ВСУ погиб, еще трое бойцов были ранены в результате обстрелов со стороны подконтрольных Кремлю боевиков во вторник, 20 февраля.

18:12. Президент Петр Порошенко ждет предложения по кандидатуре командующего объединенными силами. Такое поручение глава государства дал министру обороны и начальнику Генштаба ВСУ на заседании военного кабинета.

18:09. Президент Петр Порошенко подписал закон об особенностях государственной политики по обеспечению госсуверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

18:03. Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, в ходе которого обсуждались темы выполнения минских соглашений, освобождения заложников и работы Совместного центра по контролю и координации в Донбассе.

14:10. Поставки Украине противотанковых комплексов Javelin - это правильное решение, но оно может спровоцировать россиян и ухудшить ситуацию в Донбассе, считает экс-министр обороны США и экс-глава ЦРУ Роберт Гейтс.

13:42. По данным украинской разведки, с территории Российской Федерации продолжается всестороннее обеспечение техникой пророссийских наемников.

13:06. Вчера, 19 февраля, в селе Залесье Киевской области пьяный бывший участник АТО открыл стрельбу по мирным жителям.

10:14. В поселке Жованка Донецкой области в результате обстрела боевиками сгорел жилой дом.

08:59. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщили подробности инцидента, который произошел в центре временно оккупированного Луганска недалеко от здания бывшей областной телерадикомпании.

06:30. За минувшие сутки позиции ВСУ на фронте 12 раз подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск из запрещенного "Минском" оружия. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, другой получил ранения, а еще один - боевую травму. Двое украинских военнослужащих подорвались на взрывном устройстве во время выполнения боевой задачи.

04:30. В ОБСЕ за выходные насчитали более 600 взрывов в Донбассе.

02:39. МИД Украины заявил о невозможности участия Беларуси в миротворческой миссии ООН в Донбассе, поскольку эта страна является членом Организации Договора о коллективной безопасности - военно-политического блока во главе со страной-агрессором РФ.

02:02. В Волновахе Донецкой области сдался правоохранителям житель Мариуполя, который ранее был оператором-наводчиком так называемой разведывательной роты террористической организации ДНР.

01:05. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что после согласования всех вопросов введения миротворцев ООН в Донбасс, на их развертывание может уйти не менее 6-10 месяцев.

19 ФЕВРАЛЯ

19:50 Сегодня в результате обстрела со стороны боевиков в Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил ранение, третий военнослужащий получил боевую травму. Кроме того, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, ранения получили еще двое бойцов ВСУ.

14:56 В Донецкой области пограничники задержали гражданина Украины, подозреваемого в участии в деятельности террористической организации ДНР в составе бандформирования Оплот.

12:46. В зоне боевых действий в Донбассе погиб военнослужащий; по предварительной информации, его якобы по неосторожности застрелил сослуживец.

10:41. Соратники федерального канцлера Германии Ангелы Меркель раскритиковали идею главы МИД страны Зигмара Габриэля о том, что якобы нужно "показать добрую волю" Москве и ослабить санкции против РФ.

06:10. За прошедшие сутки в Донбассе ранения получил один военный. Его доставили в мобильный госпиталь в удовлетворительном состоянии. Всего за сутки было десять прицельных обстрелов боевиками позиций ВСУ, сообщили в штабе АТО.

03:05. Беларусь готова участвовать в любых проектах, которые будут способствовать снижению напряженности в Донбассе, в том числе в миротворческой миссии. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей.

18 ФЕВРАЛЯ

23:29. Президент Финляндии Саули Ниинистё заявил о готовности страны принять участие в возможной миротворческой операции в Донбассе.

22:28. На фронте в Донбассе двое боевиков-граждан страны-оккупанта РФ подорвались на своих собственных растяжках.

20:09. "Миротворцы в Донбассе - не выход". О чем говорили в Мюнхене

15:16. Украинские пограничники на контрольном пункте въезда и выезда "Новотроицкое" в Донецкой области Украинские пограничники на контрольном пункте въезда и выезда "Новотроицкое" в Донецкой области задержали женщину , которую подозревают в причастности к бандформированию "Оплот".

08:10. За минувшие сутки зафиксировано 12 обстрелов позиций Вооруженных Сил. Ранения получил один украинский военнослужащий.

17 ФЕВРАЛЯ

19:20. По состоянию на 18:00 российско-оккупационные войска совершили 10 обстрелов украинских позиций. В результате огня среди ВСУ потерь нет.

17:34. Президент Петр Порошенко заявил, что договорился с министром обороны США Джеймсом Мэттисом о поставках не только американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, но и других видов оружия.

16:52. В зоне АТО пропал военнослужащий одного из военных подразделений сил Антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

12:54. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер считает, что миротворческая миссия ООН может помочь вывести из тупика ситуацию с выполнением минских соглашений.

10:52. Полковника Госпогранслужбы проверяют на пособничество террористам.

06:25. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 20 раз обстреливали украинские позиции. На луганском направлении фронта активность боевиков сосредоточилась в районе Светлодарской дуги. Около пяти часов террористы вели огонь из 120-ти и 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов и пулеметов по опорным пунктам ВСУ вокруг Луганского. На донецком направлении в светлой время суток оккупанты совершали провокации вблизи Тарамчука. В результате обстрелов ранен один украинский военный, другой получил боевую травму.

03:10. Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности выступил с речью, в которой объяснил жителям ЕС, что в доктрине "русского мира" вся Европа выглядит как Калининград или оккупированный Донецк.

00:44. Уполномоченный президента по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Ирина Геращенко опровергла заявление о возможном обмене украинских политзаключенных Романа Сущенко и Олега Сенцова, которые содержатся в тюрьмах РФ, на крымских дезертиров Александра Баранова и Максима Одинцова.

16 ФЕВРАЛЯ

21:55. Президент Петр Порошенко в рамках участия в Мюнхенской конференции по вопросам безопасности обсудил с генсеком ООН Антониу Гутеррешем перспективы развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе.

20:29. Президент Петр Порошенко выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где заявил, что Украина должна превзойти Россию, чтобы справиться с ее агрессией.

19:15. Министр иностранных дел Павел Климкин по итогам встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что ни к каким договоренностям прийти не удалось.

19:02. Подконтрольные Кремлю боевики с начала суток 16 февраля шесть раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе. По информации штаба АТО, террористы вели огонь из 82-мм минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по опорным пунктам вблизи Луганского, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Зализного. У Тарамчука оккупанты применяли при обстрелах стрелковое оружие и пулеметы. Потерь среди военных нет.

18:03. Встреча министров иностранных дел стран нормандской четверки на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности сегодня не состоится, сообщают источники в дипломатических кругах.

15:35. Формат миротворческой миссии для Донбасса, который обсуждается на "реальных переговорах" США и РФ, похож на формат, предложенный американским неправительственным мозговым центром Hudson Institute.

15:20. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что в миротворческой миссии ООН по Донбассу обязательно должен быть полицейский компонент.

15:13. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер обсудил со спецпредставителем Госдепартамента США по вопросам Украины Куртом Волкером пути преодоления тупика в сложившейся ситуации в Донбассе.

14:05. Группа Информационное сопротивление раскрыла схемы продаж угля из временно оккупированного Донбасса.

13:51. На минувшей неделе, 7 февраля, стал наихудшим днем по количеству использования тяжелого вооружения в Донбассе. Об этом сегодня на брифинге из временно-оккупированного Луганска заявил первый заместитель главы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

11:58. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила о новой эскалации военных действий на востоке Украины.

11:53. Боевики и российские пропагандисты используют государственные символы Украины для создания фейковых новостей накануне проведения Мюнхенской конференции по безопасности.

10:02. Сегодня, 16 февраля, в Мюнхене около 15:00 по киевскому времени стартует 54-я конференция по безопасности.

09:50. Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз просит ОБСЕ поспособствовать в вопросе достижения договоренностей с представителями ОРЛО по ремонту моста на линии разграничения в Станице Луганской.

06:20. За минувшие сутки ВСУ понесли потери. Погиб один военный и еще один получил боевые травмы. Боевики обстреливали позиции сил АТО десять раз.

15 ФЕВРАЛЯ

23:40. Боевики готовят вооруженные провокации в ближайшие дни в районе Докучаевска и Новотроицкого, предупредил пресс-центр штаба АТО.

21:57. Боевики ЛНР вернули тело украинского военного, который погиб 12 февраля при выполнении боевого задания.

19:40. Боевики гибридной армии РФ в Донбассе в течение 15 февраля применяли при обстрелах различные виды вооружений, в том числе минометы. В результат боевых действий погиб боец ВСУ.

19:18. Четверых морских пехотинцев под Широкино застрелили спящими. Подозреваемые в убийстве сослуживцы якобы отомстили им таким образом за систематические, как они утверждают, издевательства.

18:16. Решение о введении военного положения в Украине в 2014 году было подготовлено, но его не поддержали политики. Об этом в суде по делу о госизмене Виктора Януковича сообщил секретарь СНБО Александр Турчинов.

16:42. По состоянию на 15 февраля 2018 года нет гарантий безопасности от боевиков для выполнения необходимых работ на поврежденных участках, чтобы восстановить в ОРДО мобильную связь Vodafone. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

15:54. В рамках досудебного расследования убийства четырех морских пехотинцев под Широкино специалисты проводят восемь экспертиз.

15:08. Россия в начале 2014 года планировала взять под контроль все юго-восточные регионы Украины. Об этом секретарь СНБО Александр Турчинов заявил в суде на допросе по делу о госизмене Виктора Януковича.

13:06. Генпрокуратура сообщила подробности гибели морских пехотинцев ВСУ в Донбассе: четверо военнослужащих были убиты под Широкино Донецкой области, в совершении преступления подозревают их двоих сослуживцев.

11:27. Уполномоченный Бундестага по вопросам Вооруженных сил, член Социал-демократической партии Германии Ханс-Петер Бартельс рассчитывает на участие немецких военных в миротворческой миссии ООН в Донбассе, если таковая будет организована.

11:25. В зоне боевых действий в Донбассе при пока неизвестных обстоятельствах погибли военнослужащие отдельной бригады морской пехоты ВСУ.

09:50. В школах временно оккупированного Луганска усиленно ведут пропаганду так называемых достижений "русского мира".

09:30. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали новые траншеи боевиков в Донбассе. Члены патруля миссии видели экскаватор, при помощи которого рыли траншею примерно в 150 метрах к востоку от автодороги М03.

08:51. Умер пастор Александр Хомченко, который прошел через пытки боевиков террористической организации ДНР.

07:41. За 14 февраля российско-оккупационные войска на востоке Украины особенно активно проявляли себя в темное время суток. Противник провел 14 прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины, в результате чего четверо военных получили ранения, сообщил в утренней сводке штаб.

14 ФЕВРАЛЯ

20:33. Украинская сторона на встрече трехсторонней контактной группы в Минске констатировала рост количества обстрелов в Донбассе непрекращающиеся поставки оружия и боеприпасов боевикам с территории РФ.

19:44. Встреча гуманитарной подгруппы трехсторонней контактной группы в Минске завершилась безрезультатно, сообщила представитель Украины в подгруппе Ирина Геращенко.

19:15 Согласно сводке штаба АТО, с начала суток зафиксировано 5 прицельных обстрелов укреплений ВСУ со стороны боевиков. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих получили ранения.

17:46. Замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг заявил, что периоды перемирия в Донбассе стороны используют для того, чтобы продвинуться вперед, они роют новые окопы и закладывают новые мины.

16:47. В прифронтовой Марьинке Донецкой области полностью восстановили электроснабжение.

15:14. Террористические организации ЛНР и ДНР на первых этапах их создания финансировал старший сын Виктора Януковича Александр из средств, которые он получил от Кремля за склонение тогдашнего президента к отказу от ассоциации с ЕС. Об этом экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев заявил журналистам после допроса в Оболонском райсуде Киева.

13:56. Единственный контрольно-пропускной пункт пропуска в Луганской области, который находится в Станице Луганской, ежедневно пересекают 6-7 тысяч человек.

12:17. Наибольшие объемы оборонной помощи от стран-союзников Украине на укрепление армии и сил безопасности приходятся на Соединенные Штаты. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Виктор Муженко.

11:27. Соединенные Штаты передали украинской армии 2,5 тысячи приборов ночного видения. Об этом заявила американский посол в Украине Мари Йованович.

08:14. За линиями отвода, но вне пределов выделенных мест хранения вооружения во временно оккупированных районах Донбасса на основе данных воздушного наблюдения было обнаружено пять танков Т-72 недалеко от населенного пункта Александровское.

07:47. Cтрана-агрессор Россия сконцентрировала на оккупированной территории Крыма очень мощный военный потенциал. Об этом заявил секретарь СНБО Александр Турчинов в интервью Hromadske, отвечая на вопрос есть ли риск того, что РФ может из Крыма наступать на Украину.

06:08. За прошлые сутки в Донбассе потерь нет. Около Троицкого на Светлодарской дуге боевики вели огонь из 122-мм артиллерийских установок. Обстрел продолжался около пяти часов, оккупанты выпустили около 150 снарядов и мин.

01:28. В районе Светлодарской дуги в Донбассе командование боевиков отдало приказ на применение артиллерии калибром 120 мм против Вооруженных Сил Украины.

00:07. Во вторник, 13 февраля, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Говорили об освобождении украинских заложников и обсудили повестку дня встречи министров иностранных дел нормандской четверки, которая пройдет 16 февраля в Мюнхене.

13 ФЕВРАЛЯ

23:30. На восстановление контроля над оккупированными территориями Донбасса украинской армии понадобится несколько недель, при условии, что Россия не будет вмешиваться. Об этом сказал секретарь СНБО Александр Турчинов.

21:38 Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что принятый в Раде закон о деоккупации Донбасса не исключает освобождение оккупированных территорий силовым путем.

18:30 С начала сегодняшних суток зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня со стороны агрессора. В результате обстрелов ни один военнослужащий сил АТО не пострадал.

17:47 Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что Россия по-прежнему игнорирует свои обязательства по минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе.

14:17. Разведчик террористической организации ДНР приговорен к девяти годам заключения.

12:18. В Луганской области по материалам Службы безопасности Украины осужден боевик террористической организации ЛНР.

11:32. В плане менталитета страна-агрессор Россия намного слабее в вопросах организации своей армии. Об этом заявил в интервью 112.Украина старший оборонный советник из США Стивен Сильверстайн.

10:03. Пророссийские наемники не пустили патруль специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированный Седово.

09:49. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали передвижение зенитно-ракетного комплекса "Оса" боевиков через временно-оккупированную Стылу.

08:10. В Берлине выразили недовольство результатами выполнения минских договоренностей в Донбассе.

06:21. За минувшие сутки российско-оккупационные войска 11 раз прицельно обстреливали позиции ВСУ вдоль всей линии разграничения. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.

12 ФЕВРАЛЯ



20:38. В Донецкой области пулевое ранение получил местный житель.

19:29. Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с полицией заблокировали в Новомосковске Днепропетровской области поступление оружия из района проведения антитеррористической операции.

19:22. С начала суток 12 февраля боевики в Донбассе восемь раз обстреляли позиции сил АТО, погиб один военнослужащий, еще один ранен.

14:37. Страна-агрессор Россия может в любой момент попытаться обострить ситуацию в Украине. Об этом в интервью немецкому изданию Bild заявил президент Петр Порошенко.

13:10. Жены горняков во временно оккупированных районах Луганской области пришли требовать долги по зарплате у так называемой администрации одной из шахт. Соответствующее видео появилось в сети интернет.

12:54. Апелляционная палата Кишинева приговорила к трем годам тюремного заключения 45-летнего гражданина Молдовы, воевавшего в составе незаконного военного формирования в Донецкой области Украины.

12:09. Официальная Москва не собирается признавать ДНР/ЛНР. Об министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил вчера в программе "Действующие лица" на канале Россия-1.

10:59. Страна-агрессор Россия в Донбассе не выполнила ни один пункт по имплементации минских соглашений за три года. Об этом сообщила в Twitter cпикер Министерства иностранных дел Марьяна Беца.

09:54. Боевики усилили патрулирование во временно оккупированном Луганске и проверяют документы у местных жителей.

06:15. За прошлые сутки потерь среди украинских военных нет. Боевики девять раз нарушали режим перемирия.



11 ФЕВРАЛЯ

18:02. Боевики обстреляли Донецкую фильтровальную станцию. Повреждены бетонные заграждения.

15:41. По данным Минобороны, военные моряки совершенствуют навыки по применению беспилотников.

13:07. 81% опрошенных родственников погибших украинских военных убеждены, что неподконтрольные Украине территории Донбасса должны быть возвращены. Таковы результаты открытого опроса более тысячи семей погибших, который провел Киевский международный институт социологии на заказ издания Зеркало недели и благотворительного проекта "Небесная гвардия".

11:40. Укроборонпром начнет серийную модернизацию ЗРК Печора.

09:20. Многие жители временно оккупированного Донецка выражают недовольство тем, что уже ровно месяц нет мобильной связи оператора Vodafone в городе.

08:25. Боевики пытались сбить беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ во временно оккупированном населенном пункте Первомайское, что в 68 километрах от Донецка.

08:12. По данным штаба АТО, за минувшие сутки боевики восемь раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе. В результате обстрелов ни один военнослужащий не пострадал.

10 ФЕВРАЛЯ

19:25. Миротворческая миссия ОООН в Донбассе может стать твердым гарантом достижения мира, считает Петр Порошенко. По его мнению, миссия ООН может стимулировать вывод войск РФ с оккупированного Донбасса и обеспечить надежное закрытие границы неконтролируемого участка между Украиной и Россией.

18:53. Сегодня напряжение в Донбассе вдоль линии соприкосновения несколько ослабло. С начала суток зафиксирован один обстрел позиций ВСУ со стороны российско-оккупационных войск, передает пресс-центр штаба АТО. На луганском направлении противник с 82-мм минометов и гранатометов разных видов более часа вел огонь по опорным пунктам военных под Луганским. В результате обстрела убитых и раненых нет.

12:50. В прифронтовой Марьинке около 300 абонентов около линии разграничения остались без света из-за повреждения распределительной подстанции.

11:30. В городе Часов Яр Донецкой области в ходе бытовой ссоры представитель Нацполиции применил оружие против гражданского. Гражданский умер в результате несовместимого с жизнью ранения.

07:58. В Донбассе на жизненно важных объектах гражданской инфраструктуры, в жилых районах и на контрольных пунктах размещается военная техника, сообщает пресс-служба ОБСЕ. Это приводит к жертвам среди гражданских и перебоям в предоставлении коммунальных услуг.

06:25. За минувшие сутки опорные пункты ВСУ подверглись обстрелам со стороны российско-оккупационных войск 11 раз. Позиции вокруг Новоалександровки и Богуславского подверглись обстрелам из вооружения БМП, пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения.

01:31. Суд в Луганской области приговорил к тюремному заключению двух информаторов боевиков террористической организации ЛНР.

9 ФЕВРАЛЯ

19:52. Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 26 января 2018 года о дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации.

18:56. Подконтрольные Кремлю боевики с начала суток 9 февраля шесть раз нарушили режим тишины в Донбассе. По информации штаба АТО, на луганском направлении террористы применяли при обстрелах гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, на донецком - 120-мм и 82-мм минометы и стрелковое оружие. В результате вражеских обстрелов один военный получил ранение.

18:33. Реализация минских договоренностей по урегулированию конфликта в Донбассе в настоящее время зашла в тупик. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил сегодня в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.

16:41. На линии разграничения в прифронтовой Марьинке Донецкой области пропала мобильная связь операторов Vodafone и lifecell.

15:49. Немецкая сторона не подтверждает встречу министров иностранных дел стран в нормандском формате - Украина, Германия, Франция и Россия - на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

14:13. В Донецкой области найден тайник с фугасами российской маркировки.

13:25. Во временно оккупированных районах Луганской области боевики террористической организации ЛНР запретили так называемым бюджетникам общаться с наблюдателями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

11:45. Угрозы для безопасности и территориальной целостности Украины могут быть с нескольких направлений, поэтому одним из ключевых приоритетов военной реформы и подготовки войск является повышение их мобильности. Об этом вчера, 8 февраля, на встрече с членами Киевской ассоциации военных атташе заявил начальник Генштаба Виктор Муженко.

10:28. Во временно оккупированном Донбассе цены на недвижимость значительно упали из-за ситуации с отсутствием мобильной связи оператора Vodafone.

07:10. На донецком направлении боевики применили минометы калибра 120-мм по позициям вокруг Широкино, передает пресс-центр штаба АТО. Из минометов калибра 82-мм и гранатометов противник вел огонь у населенных пунктов Пески и Водяное. Боевики четыре раза нарушали режим тишины, один военный получил боевое травмирование.

01:33. Украина попросила ОБСЕ продолжить работу миссии в Донбассе на год.

8 ФЕРВАЛЯ

21:51. Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский обвинил Донецкоблгаз в содействии террористам

20:58. В результате детонации боекомплекта и разлета осколков артснарядов из-за несоблюдения боевиками правил пожарной безопасности был нанесен ущерб жителям села Вергулевка Луганской области. Главари, прикрывая халатность боевиков, заявили, что якобы военные ВСУ, применяя артиллерию калибра 152-мм, обстреляли село.

20:38. С начала суток в Донбассе зафиксировано четыре обстрела со стороны российско-оккупационных войск, передает пресс-центр штаба АТО. В результате вражеского огня на Приазовье получил боевое травмирование один военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

17:57. Лисичанский городской суд приговорил жителя Хмельницкой области к трем годам лишения свободы за участие в террористической организации ЛНР.

17:40. Шахтеры в захваченных российскими гибридными войсками городах Донбасса два месяца уже не получают зарплату.

16:37. В Запорожской области в дорожно-транспортное происшествие попали два волонтера, которые везли помощь в Донбасс.

15:29. С территории России - из района Ушаковки Ростовской области - 8 февраля велся обстрел из стрелкового оружия в направлении пограничных подразделений Украины.

14:02. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе на минувшей неделе. Об этом сегодня на брифинге заявил первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

13:51. Верховная Рада разрешила компенсировать военнослужащим аренду жилья.

13:22. Украина, Франция, Германия и Россия планируют провести встречу на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности для того, чтобы обсудить конфликт в Донбассе. Об этом заявил глава конференции Вольфганг Ишингер.

11:00. В Донецкой области миссия ОБСЕ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав, среди прочего, приблизительно 220 взрывов.

06:15. За минувшие сутки в Донбассе в результате обстрела со стороны боевиков травму получил один военный. Он в удовлетворительном состоянии. Всего было 17 нарушений режима перемирия.



02:23. 5 февраля в неподконтрольных Украине районах в Донбассе, на окраине Макеевке наблюдатели ОБСЕ с помощью беспилотника заметили семь зенитных ракетных комплексов.6 февраля около Новоамвросиевского наблюдатели заметили четыре системы залпового огня: РСЗО, БМ-21 "Град".

7 ФЕВРАЛЯ

21:20 Вооруженные силы Украины передали тела двух погибших на временно оккупированную территорию Луганской области.

20:29 Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в переговорах министров иностранных дел в "нормандском формате" на Мюнхенской конференции по безопасности, если эта встреча будет организована

18:40. С начала суток незаконные вооруженные формирования девять раз нарушали режим тишины. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook. В результате вражеских обстрелов один военный получил боевую травму.

16:26. Шевченковский райсуд Киева продлил на два месяца меру пресечения полковнику Вооруженных сил Украины Ивану Безъязыкову, которого подозревают в государственной измене и участии в террористической организации во время пребывания в плену.

14:34. Российско-оккупационные войска существенно активизировались на линии соприкосновения в Донбассе.

12:19. Сотрудник Службы внешней разведки Украины приговорен к шести годам лишения свободы за сотрудничество с террористической организацией ДНР.

12:12. Боевики запугивают бюджетников в Донецке, ОБСЕ обещает наблюдать за ситуацией.

11:21. ОБСЕ констатирует сокращение расстояния между позициями сторон на Донбассе в 2017 году.

10:01. Во временно оккупированной части Донецкой области идет формирование новой вооруженной структуры боевиков, которое называется "Приазовское казачье войско ДНР".

08:53. В Красногоровке Донецкой области трое детей получили ранения в результате взрыва неизвестного предмета.

08:16. Трое украинских военных получили ранения, еще один - боевое травмирование за прошедшие сутки.

6 ФЕВРАЛЯ

19:00. Боевики гибридной армии РФ с начала суток 6 февраля пять раз нарушали режим тишины в Донбассе. По информации штаба АТО, при обстрелах на донецком и луганском направлениях террористы применяли 120-мм и 82-мм минометы, зенитные установки, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В результате обстрелов двое военных ВСУ получили ранения.

13:28. В Донбассе военнослужащие одного из подразделений отдельной десантно-штурмовой бригады проводят учения по стандартам НАТО.

11:44. Глава МИД Украины Павел Климкин во время встреч с французскими политиками подчеркнул важность дальнейшего давления на Россию для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

11:14. Верховная Рада разблокировала подписание закона о Донбассе. За проект постановления №7163-П о том, чтобы отклонить принятый Радой закон, проголосовали всего 37 депутатов при 226 необходимых.

10:07. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер встретился в Вашингтоне с лидером партии Батьківщина Юлией Тимошенко.

07:41. Боевики угрожали ОБСЕ сбить беспилотник в Донбассе.

06:30. По данным штаба АТО, за минувшие сутки боевики четыре раза нарушили режим тишины в Донбассе. Никто из украинских военных не пострадал.

06:02. По данным Минсоцполитики, из-за агрессии РФ в Украине по состоянию на 5 февраля этого года зарегистрировано более 1,4 млн внутренне перемещенных лиц.

01:22. Международные наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявляют, что за двое предыдущих суток в Донбассе уменьшилось количество взрывов.

5 ФЕВРАЛЯ

18:30 Согласно сводке штаба АТО, сегодня на Луганском направлении боевики применил минометы калибра 82-мм, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы по позициям ВСУ в районе населенного пункта Луганское. На Донецком направлении террористы грубо нарушили минские договоренности на Приазовье, где вели огонь из 120-мм минометов по опорным пунктам сил АТО вокруг Лебединского.

16:55. Франция призвала Россию выполнять минские соглашения, особенно в сфере безопасности.

16:00. По данным украинской разведки, в гибридных вооруженных силах РФ продолжается отбор кандидатов для ротации в соединениях и частях так называемых 1 и 2 АК российских оккупационных войск.

13:03. Введено в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о соответствующем законопроекте по нацбезопасности.

11:23. Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю прекращения огня в Донбассе заявила, что пророссийские наемники могут оставить часть Донецкой области без воды в ближайшее время.

10:03. Боевики заставляют так называемых бюджетников получать псевдопаспорта террористической организации ЛНР.

06:20. За минувшие сутки в Донбассе двое военных получили ранения и еще один - боевую травму. Всего за 24 часа боевики пять раз нарушали режим перемирия. В частности, около Новотроицкого стреляли из 120-мм минометов.

02:28. Боевики блокируют восстановление газоснабжения в Марьинке и Красногоровке. Нужны ремонтные работы, на безопасность которых больше года боевики не дают гарантии.

4 ФЕВРАЛЯ

18:14. С начала суток в Донбассе зафиксировано три обстрела позиций ВСУ со стороны боевиков. Один украинский военный ранен, еще один - получил боевую травму.

13:34. Один из раненых украинских военных находится в тяжелом состоянии, состояние второго медики оценивают как удовлетворительное. В штабе уточнили, что за минувшие сутки боевики в Донбассе пять раз вели прицельный огонь по позициям ВСУ.

07:19. Боевики продолжают обстрелы позиций ВСУ на донецком и луганском направлениях из различного вооружения. За минувшие сутки ранены двое украинских военных, сообщает пресс-служба штаба АТО.

3 ФЕВРАЛЯ

23:15. В Донбассе по состоянию на 19:30 было зафиксировано четыре обстрела со стороны боевиков из минометов. БМП, зенитной установки. пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия, в результате чего ранения получили двое украинских военнослужащих.

12:14. Украинская сторона СЦКК заявляет, что боевики не гарантируют безопасность ремонта важных объектов инфраструктуры, а это может привести к экологической катастрофе

08:05. В пятницу, 2 февраля, рядом с наблюдателями миссии ОБСЕ на заброшенной заправке около подконтрольной боевикам Ясиноватой произошло несколько взрывов и выстрелов, а над их головами пролетели три пули.

07:35. 1 февраля в Донбассе в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб военнослужащий ВСУ. Такую уточненную информацию сообщает пресс-центр штаба АТО.

06:30. В первой половине вчерашнего дня российско-оккупационные войска четыре раза обстреляли позиции ВСУ. Боевики около трех часов с небольшим перерывом обстреливали позиции украинских военных с 82-мм минометов, гранатометов различных видов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. Населенные пункты Лебединский и Павлополь с 82-мм минометов и гранатометов. По уточненной информации, 1 февраля в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве погиб один украинский военнослужащий. За минувшие сутки трое украинских воинов получили ранения.

06:13. Глава Пентагона Джеймс Мэттис поблагодарил своего украинского коллегу Степана Полторака за мужество Украины перед лицом российской агрессии.

03:49. Министр обороны Украины Степан Полторак после встречи с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом заявил, что решение о поставках в Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin будет принято "очень своевременно", а временные рамки значения не имеют.

2 ФЕВРАЛЯ

21:41 Министры иностранных дел Украины и Нидерландов Павел Климкин и Халбе Зейлстра договорились усилить взаимодействие в рамках международных организаций с целью противодействия российской агрессии, в частности в контексте непостоянного членства Нидерландов в Совбезе ООН в 2018 году.

19:03. В пятницу, 2 февраля, подконтрольные Кремлю боевики обстреляли позиции ВСУ под Авдеевкой из 82-мм минометов, гранатометов различных видов и крупнокалиберных пулеметов, а вблизи Павлополя и Лебединского применили 82-мм минометы и гранатометы. По информации штаба АТО, в результате вражеских обстрелов ранения получили трое военнослужащих.

17:32. Александр Мельничук, который известен как так называемый замминистра угольной промышленности террористической организации ЛНР, за два дня до введения против него санкций США вышел из состава учредителей одного из крупнейших поставщиков угля из оккупированного Донбасса - компании ООО Угольные технологии (Ростов).

14:24. На минувшей неделе ОБСЕ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня в Донбассе на 25% по сравнению с позапрошлой неделей. Об этом на брифинге заявил первый замглавы миссии ОБСЕ Александр Хуг.

14:23. Периодические встречи спецпредставителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера и помощника президента России Владислава Суркова сейчас важнее переговоров трехсторонней контактной группы в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе. Такую мысль первый президент Леонид Кравчук высказал в интервью телеканалу 112 Украина.

12:37. В результате обстрелов боевиками сел Новоалександровки и Троицкого двое украинских военных получили ранения.

12:34. Вооруженные Силы Украины пока не получили от Соединенных Штатов противотанковые ракетные комплексы Javelin, хотя в Вашингтоне "все говорят, что поддерживают" такие поставки. Об этом на встрече с журналистами сказал секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов.

11:57. В Украине открыли киберцентр, а ВСУ могут получить кибервойска.

11:52. Новые боеприпасы к украинскому ракетному комплексу "Ольха" запустят в серийное производство после того, как на государственных тестах в следующем месяце будет подтверждена их эффективность. Об этом сообщил журналистам на брифинге секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

11:30. Боевики обстреляли поселок Мироновский Донецкой области.

11:21. Двукратный чемпион России в дуэльной стрельбе из ружья Александр Заличев причастен к террористической деятельности в Донбассе: в 2014 году он был снайпером в подконтрольной Кремлю частной военной компании под руководством Дмитрия "Вагнера" Уткина. Об этом в эфире канала "Прямой" заявил руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов.

09:59. Информация о якобы переносе контрольно-пропускного пункта въезда/выезда Майорск не соответствует действительности. Об этом сообщил у себя в Facebook глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

08:30. Пророссийские наемники обесточили оборудование мобильного оператора Vodafone во временно оккупированном Донецке.

07:50. По данным штаба АТО, за минувшие сутки боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ. Никто из украинских военнослужащих не пострадал.

05:16. Наблюдатели специальной мониторинговой миссии ОБСЕ за последние сутки минувшего месяца зафиксировали почти 90 взрывов.

03:20. Для возвращения россиян в Совместный центр по координации и контролю прекращения огня в Донбассе (СЦКК) Россия требует мандат с гарантиями и правами для своих офицеров, а также представителей оккупантов из Луганска и Донецка.

1 ФЕВРАЛЯ

20:43 СМИ сообщают, об обстреле из гранатомета здания "министерства обороны ДНР" в оккупированном Донецке.

19:12. С начала суток 1 февраля боевики гибридной армии РФ один раз обстреляли позиции ВСУ в Донбассе: вблизи Троицкого террористы в течение полутора часов вели огонь из 120-мм минометов, вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов. В результате обстрела никто из военнослужащих не пострадал, сообщили в штабе АТО.

16:02. В районе боевых действий в Донбассе 31 января в результате обстрела со стороны пророссийских боевиков погиб 22-летний военнослужащий.

14:06. Захваченный в плен российский боевик Виктор Агеев, осужденный Новоайдарским райсудом Луганской области за участие в террористической организации, полностью признал свою вину и "раскаялся в содеянном".