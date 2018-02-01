Климкин: Польша признала преступной всю украинскую нацию

Решение польского парламента направлено не на дискуссию об исторической правде, а на построение исторической мифологии, считает министр

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что законодательным запретом отрицания преступлений украинских националистов Польша признала "преступной" всю украинскую нацию. Об этом Климкин написал в своем Twitter.

"Решение польского парламента направлено не на дискуссию об исторической правде, а на построение исторической мифологии. Введение в юридическую плоскость термина "преступления украинских националистов" усиливает односторонние стереотипы и провоцирует ответную реакцию. Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда", - написал Климкин.

Он отметил, что Украина выступает за равноправный диалог и стратегическое партнерство с Польшей, "но не воспринимает языка запретов и ограничений и разделяет озабоченность наших международных партнеров по упомянутому закону".

26 января законопроект был одобрен Сеймом. Вчера, 31 января, три комиссии Сената поддержали его без поправок.

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Закон предполагает запрет пропаганды в Польше "бандеризма" - идеологии украинских националистов. Он определяет "преступления" украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".

МИД Украины выразил обеспокоенность фактом принятия законопроекта, на что в МИД Польши ответили, что законодательный процесс по принятию изменений в законы "еще не завершен".

В Израиле польским законом также недовольны и могут признать его отрицанием Холокоста. Законопроект раскритиковал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Правительства стран договорились о немедленном начале диалога для разрешения спора. Закон предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или денежный штраф за использование формулировки "польские лагеря смерти". В будущем можно будет употреблять только выражение "немецкие концлагеря".

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