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Климкин: Польша признала преступной всю украинскую нацию

01.02.2018 14:57
Решение польского парламента направлено не на дискуссию об исторической правде, а на построение исторической мифологии, считает министр
Климкин: Польша признала преступной всю украинскую нацию
Павел Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что законодательным запретом отрицания преступлений украинских националистов Польша признала "преступной" всю украинскую нацию. Об этом Климкин написал в своем Twitter.

"Решение польского парламента направлено не на дискуссию об исторической правде, а на построение исторической мифологии. Введение в юридическую плоскость термина "преступления украинских националистов" усиливает односторонние стереотипы и провоцирует ответную реакцию. Идея признать какие-то нации преступными ведет в никуда", - написал Климкин.

Он отметил, что Украина выступает за равноправный диалог и стратегическое партнерство с Польшей, "но не воспринимает языка запретов и ограничений и разделяет озабоченность наших международных партнеров по упомянутому закону".

26 января законопроект был одобрен Сеймом. Вчера, 31 января, три комиссии Сената поддержали его без поправок.

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Закон предполагает запрет пропаганды в Польше "бандеризма" - идеологии украинских националистов. Он определяет "преступления" украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".

МИД Украины выразил обеспокоенность фактом принятия законопроекта, на что в МИД Польши ответили, что законодательный процесс по принятию изменений в законы "еще не завершен".

В Израиле польским законом также недовольны и могут признать его отрицанием Холокоста. Законопроект раскритиковал премьер Израиля Биньямин Нетаньяху. Правительства стран договорились о немедленном начале диалога для разрешения спора. Закон предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или денежный штраф за использование формулировки "польские лагеря смерти". В будущем можно будет употреблять только выражение "немецкие концлагеря".

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ЛIГАБiзнесIнформ
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