Посол США: Многие так или иначе просили повлиять на работу НАБУ

Ни о каком давлении или воздействии на антикоррупционные органы со стороны Соединенных Штатов "не может быть и речи", заявила Мари Йованович

Американские власти не давят и не курируют работу Национального антикоррупционного бюро или Специализированной антикоррупционной прокуратуры, несмотря на попытки некоторых сил и людей "повлиять" на это. Об этом посол США в Украине Мари Йованович рассказала вчера вечером, 1 февраля, в программе "Право на владу" на телеканале 1+1.

По ее словам, неназванные "многие" просили либо ее лично, либо других чиновников "так или иначе" повлиять на бюро.

"Мы этого не делаем, потому что наши инстанции так не работают, и мы считаем, что так не должна работать правоохранительная система Украины. Ни о каком давлении или воздействии (на органы власти, - ред.) не может быть и речи", - подчеркнула она.

Как выразилась дипломат, попытки повлиять на подобные органы власти поставили бы под сомнение смысл существования антикоррупционных органов. При этом она призналась, что все же общается с руководителями НАБУ и САП Артемом Сытником и Назаром Холодницким, хотя и "нечасто", поскольку для оказания "технической помощи" структурам в посольстве есть специальная группа.

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Также Йованович объяснила, для чего в декабре 2017 года была организована закрытая встреча послов "Большой семерки" с главами НАБУ и САП. СМИ писали, что дипломаты якобы раскритиковали работу ведомств.

"Встреча была для того, чтобы лично узнать от них видении ситуации и того, как двигаться дальше", - заявила она, подчеркнув, что СМИ якобы исказили данные, и встреча была проявлением поддержки этих структур Западом.

Посол снова напомнила, что в Украине давно назрела необходимость создать Антикоррупционный суд: для этого, по ее словам, в парламенте есть законопроект Петра Порошенко, в котором нужно учесть рекомендации Венецианской комиссии.

По ее словам, США не собираются снижать поддержку Украины. "У нас очень крепкие двусторонние отношения, особенно в отношении безопасности Украины", - подчеркнула дипломат.

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