В Украине открыли киберцентр, а ВСУ могут получить кибервойска

Секретарь СНБО Александр Турчинов подчеркнул, что центр реагирования на киберугрозы будет сотрудничать с аналогичными структурами стран НАТО

Центр реагирования на киберугрозы сможет выявлять кибератаки на ранних стадиях. Об этом секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов сообщил журналистам на открытии центра, передает корреспондент LIGA.net.

"Центр станет ядром киберзащиты страны. Он выявляет киберинциденты на ранних стадиях и обеспечивает их быструю локализацию", - сказал Турчинов.

Он пояснил, что центр в зависимости от масштабов угрозы будет привлекать Госслужбу спецсвязи или дополнительно киберподразделения СБУ и Нацполиции. Турчинов также сообщил, что центр будет сотрудничать с аналогичными структурами стран НАТО.

Турчинов также уточнил, что в Украине могут быть созданы кибервойска в составе Вооруженных Сил Украины.

"В Национальном центре кибербезопасности один из вопросов, который мы недавно рассматривали, это вопрос создания кибервойск в составе ВСУ", - сказал он.

Турчинов отметил, что доклад по этому поводу делал представитель Генштаба. "Мы над этим работаем", - добавил он.

14 июня 2017 года Турчинов заявлял, что Украина, подвергающаяся перманентным кибератакам в разных сферах со стороны РФ, фактически стала полигоном для испытания новейших кибервооружений агрессора.

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