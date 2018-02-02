"Вышки Бойко": ГПУ хочет лишить Бакулина депутатского иммунитета
Генеральная прокуратура будет просить у Верховной Рады разрешение на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от фракции Оппозиционный блок Евгения Бакулина. Об этом на брифинге в Киеве сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.
"Насколько мне известно, территорию Украины он давно не посещал. Но, тем не менее, для каких-либо дальнейших шагов - подозрения, объявления в розыск - нам необходимо разрешение Верховной Рады", - отметил глава ГПУ.
По словам генпрокурора, речь по Бакулину идет о статье 255 УК (создание организованной преступной группировки) и ст. 191 (разворовывание государственных средств в особо крупных размерах и другим).
"Мы будем ходатайствовать о разрешении на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест", - сказал Луценко.
По словам Луценко, представление внесут в Раду на следующей неделе.
Спецпроект LIGA.net: Порошенко и олигархи. Что изменилось за три года
Бакулин был во главе Нафтогаза с марта 2010-го по 21 марта 2014 года, когда его арестовали по подозрению в нанесении ущерба бюджету на сумму около $4 млрд, однако уже в он вышел под залог в 10 млн гривень.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
18:18
-
вчера
17:32
-
вчера
17:38
-
вчера
16:36
-
вчера
15:14