"Вышки Бойко": ГПУ хочет лишить Бакулина депутатского иммунитета

По словам Юрия Луценко, который заявил, что связать Бойко с "вышками Бойко" не удалось, представление по нардепу внесут в Раду на следующей неделе

Генеральная прокуратура будет просить у Верховной Рады разрешение на привлечение к уголовной ответственности народного депутата от фракции Оппозиционный блок Евгения Бакулина. Об этом на брифинге в Киеве сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передает корреспондент LIGA.net.

"Насколько мне известно, территорию Украины он давно не посещал. Но, тем не менее, для каких-либо дальнейших шагов - подозрения, объявления в розыск - нам необходимо разрешение Верховной Рады", - отметил глава ГПУ.

По словам генпрокурора, речь по Бакулину идет о статье 255 УК (создание организованной преступной группировки) и ст. 191 (разворовывание государственных средств в особо крупных размерах и другим).

"Мы будем ходатайствовать о разрешении на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест", - сказал Луценко.

По словам Луценко, представление внесут в Раду на следующей неделе.

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Бакулин был во главе Нафтогаза с марта 2010-го по 21 марта 2014 года, когда его арестовали по подозрению в нанесении ущерба бюджету на сумму около $4 млрд, однако уже в он вышел под залог в 10 млн гривень.

В июле 2017 года Луценко заявлял, что дело о так называемых "вышках Бойко" продвигается, идет следствие по действующему нардепу по показаниям заключившего сделку со следствием экс-замглавы правления Нафтогаза Александра Кацубы.





Сегодня, 2 февраля, глава ГПУ заявил , что у следствия "нет прямых доказательств" участия Юрия Бойко в схеме покупки буровых установок для Черноморнефтегаза.









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