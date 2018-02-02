Луценко: У ГПУ нет дел против Злочевского, все отдали НАБУ

Генпрокурор утверждает, что о приезде экс-министра времен Виктора Януковича в Украину узнал из сообщений СМИ

В Генпрокуратуре нет уголовных производств против экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского - они все переданы в Национальное антикоррупционное бюро. Об этом генпрокурор Юрий Луценко заявил сегодня на брифинге, комментируя информацию о приезде в Украину главы Минэкологии времен Виктора Януковича.

Глава ГПУ отметил, что ему неизвестно, по каким делам Злочевский приезжал в Украину, и о его приезде он сам узнал из прессы.

По словам Луценко, в декабре 2015 - январе 2016 годов Генпрокуратура передала НАБУ по требованию самого Бюро все производства, связанные с бизнесом Злочевского и его деятельностью на посту министра.

"Несмотря на то, что эти дела подследственны ГПУ, потому что были открыты до создания Бюро, НАБУ имеет право вытребовать в интересах собственного следствия уголовные производства из любого другого органа, в том числе ГПУ", - подчеркнул он.

Как рассказал генпрокурор, одно производство было открыто по факту завладения бюджетными средствами, злоупотребления служебным положением и служебного подлога, совершенных чиновниками Минэкологии в 2011-2013 годах при проведении процедуры закупок.

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Второе производство, по словам Луценко, касается злоупотребления должностными лицами министерства своим служебным положением при выдаче частным предпринимателям спецразрешений на пользование недрами. "Именно это дело было закрыто САП 1 августа 2017 года. Остальные дела все еще находятся, как я понимаю, в расследовании НАБУ", - заявил он.

"К закрытию этих дел или долгому расследованию этих дел ГПУ не имеет никакого отношения", - подчеркнул генпрокурор.

В январе 2015 года экс-министр экологии в правительстве Николая Азарова, собственник газодобывающей группы Burisma Holdings Николай Злочевский был объявлен в розыск по подозрению в незаконном обогащении. Однако спустя два года уголовные дела против него и группы Burisma были закрыты.

1 февраля 2018 года СМИ сообщали, что Злочевский вернулся в Украину.

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