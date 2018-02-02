У запрета Польшей "бандеризма" нашлись сторонники в России

Принятый польским парламентом скандальный закон "отражает мнение граждан Польши", заявил депутат нелегитимной Госдумы РФ Сергей Железняк

Депутат нелегитимной Госдумы РФ от прокремлевской партии Единая Россия Сергей Железняк поддержал законодательный запрет в Польше пропаганды так называемой бандеровской идеологии. Об этом говорится в его заявлении, которое цитирует пропагандистский ресурс РИА Новости.

По словам Железняка, "польский народ на себе испытал все ужасы фашизма", и принятый закон "отражает мнение граждан Польши, не желающих повторения трагедии Второй мировой войны и протестующих против возрождения нацизма в соседней Украине".

"На этом крайне неспокойном фоне парламент Польши проявил политическую мудрость и ответственность перед своими избирателями и показал пример борьбы с проявлениями фашизма другим западным политикам", - заявил депутат.

В то же время в заявлении Железняка, судя по опубликованным цитатам, ничего не говорится о предусмотренном законом наказании за заявления о причастности поляков к преступлениям нацистской Германии, что вызвало протесты со стороны Израиля.

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26 января 2018 года правки в закон об Институте нацпамяти Польши, предусматривающие в том числе уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков, были одобрены польским Сеймом, а в ночь на 1 февраля - Сенатом. Чтобы закон вступил в силу, его должен подписать президент страны Анджей Дуда.

Документ, в частности, предполагает запрет пропаганды в Польше идеологии украинского национализма: он определяет "преступления" украинских националистов и формирований, сотрудничавших с нацистской Германией, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".

Президент Петр Порошенко раскритиковал закон о запрете "бандеризма", а глава МИД Павел Климкин заявил, что этим законодательным актом Польша признала "преступной" всю украинскую нацию.

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