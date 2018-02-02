Порошенко подписал закон об аудиторской деятельности

Закон определяет правовые основы аудита финансовой отчетности, осуществления аудиторской деятельности в Украине

Президент Петр Порошенко подписал закон Украины № 2258-VІІІ об аудите финансовой отчетности и аудиторской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно сообщению, закон определяет правовые основы аудита финансовой отчетности, осуществления аудиторской деятельности в Украине, регулирует отношения, а также приводит нормы национального законодательства в сфере аудиторской деятельности в соответствие с законами Евросоюза.

Закон поспособствует развитию аудиторской деятельности в Украине, а также обеспечит улучшение инвестиционной привлекательности национальной экономики, отмечают в АП.

Согласно тексту закона, предлагается создать орган общественного надзора, который будет осуществлять контроль за качеством аудиторских услуг, предоставляющихся предприятиям, которые представляют общественный интерес.

Кроме того, закон устанавливает новый порядок аттестации аудиторов для обеспечения гарантий высокого уровня их знаний, вводит механизм страхования профессиональной ответственности аудиторов перед третьими лицами.

Документ предполагает создание Аудиторской палаты Украины как профессиональной самоуправляемой организации, которая будет обеспечивать реализацию значительной части функций по регулированию профессиональной деятельности аудиторов; сокращение количества реестров с 5 до 1 и создание единого реестра аудиторов и субъектов аудиторской деятельности.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 и вводится в действие с 1 октября 2018 года, кроме положения, касающегося изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которое вступает в силу через 12 месяцев со дня вступления в силу этого закона.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.