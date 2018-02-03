Климпуш-Цинцадзе: зеркальный ответ Польше на "бандеризм" - тупик

Необходимо вернуть отношения Украины и Польши в русло выигрышного стратегического партнерства, а не идти на взаимный шантаж

Отвечать симметрично на принятые в Польше поправки к закону об Институте национальной памяти, в которых запрещается пропаганда "идеологии бандеризма", чтобы напомнить о темной стороне польской истории, было бы контрпродуктивно и недостойно. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире 5 канала.



Она считает, что нужно вернуть межгосударственные отношения в выигрышное для обоих стран русло.



"Я думаю, что наша позиция будет звучать с точки зрения недовольства, неприятия, несогласия. (...) Мы будем исходить из своей позиции и продолжать выходить (как мы это делали в последние годы, когда начались постоянные политические интерпретации исторических событий со стороны наших польских коллег - безответственные интерпретации исторических событий), мы будем продолжать пытаться вернуть наши отношения в то русло стратегического партнерства, которое, мы считаем, было бы выигрышным как для нас, так и для Польши", - сказала Климпуш-Цинцадзе.



Она также заявила, что неправильно было бы писать зеркальный закон и отвечать Польше симметрично, чтобы напомнить о негативных моментах в польской истории.



"Это примитивно, это недостойно. Такими действиями мы загоним ситуацию в тупик", - сказала вице-премьер, отметив, что нельзя идти по пути взаимного шантажа.



В то же время, она отметила, что украинская сторона будет "достаточно жестко, четко, настойчиво требовать того, чтобы максимально получить изменения в такой закон, который приняла Польша".



По ее словам, Украине не стоит рассчитывать на ветирование этого закона президентом Польши Анджеем Дудой, поскольку для в вступления в силу поправок нужна его подпись.



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