Климпуш-Цинцадзе: зеркальный ответ Польше на "бандеризм" - тупик
Отвечать симметрично на принятые в Польше поправки к закону об Институте национальной памяти, в которых запрещается пропаганда "идеологии бандеризма", чтобы напомнить о темной стороне польской истории, было бы контрпродуктивно и недостойно. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире 5 канала.
Она считает, что нужно вернуть межгосударственные отношения в выигрышное для обоих стран русло.
"Я думаю, что наша позиция будет звучать с точки зрения недовольства, неприятия, несогласия. (...) Мы будем исходить из своей позиции и продолжать выходить (как мы это делали в последние годы, когда начались постоянные политические интерпретации исторических событий со стороны наших польских коллег - безответственные интерпретации исторических событий), мы будем продолжать пытаться вернуть наши отношения в то русло стратегического партнерства, которое, мы считаем, было бы выигрышным как для нас, так и для Польши", - сказала Климпуш-Цинцадзе.
Она также заявила, что неправильно было бы писать зеркальный закон и отвечать Польше симметрично, чтобы напомнить о негативных моментах в польской истории.
"Это примитивно, это недостойно. Такими действиями мы загоним ситуацию в тупик", - сказала вице-премьер, отметив, что нельзя идти по пути взаимного шантажа.
В то же время, она отметила, что украинская сторона будет "достаточно жестко, четко, настойчиво требовать того, чтобы максимально получить изменения в такой закон, который приняла Польша".
По ее словам, Украине не стоит рассчитывать на ветирование этого закона президентом Польши Анджеем Дудой, поскольку для в вступления в силу поправок нужна его подпись.
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26 января законопроект был одобрен Сеймом. 31 января три комиссии Сената поддержали его без поправок.
Закон предполагает запрет пропаганды "бандеризма" в Польше - идеологии украинских националистов. Он определяет "преступления" украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".
Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что законодательным запретом отрицания преступлений украинских националистов Польша признала "преступной" всю украинскую нацию.
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