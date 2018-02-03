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Глава Пентагона похвалил Украину за мужество перед агрессией РФ

03.02.2018 06:13
Министры оборонных ведомств взяли на себя обязательство укреплять прочное партнерство между США и Украиной
Глава Пентагона похвалил Украину за мужество перед агрессией РФ
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Глава Пентагона Джеймс Мэттис поблагодарил своего украинского коллегу Степана Полторака за мужество Украины перед лицом российской агрессии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны США.

"Мэттис подчеркнул важность партнерства США и Украины в области безопасности. Он похвалил министра Полторака за постоянное мужество его страны перед лицом российской агрессии и подтвердил поддержку США целей украинской военной реформы", - говорится в сообщении.

Также сказано, что глава Пентагона назвал украинский закон о национальной безопасности приоритетным вопросом и выразил надежду, что администрация президента Петра Порошенко и ВРУ примут "быстрые меры и законодательство" для обеспечения "прочной правовой основы для осуществления реформ обороны в поддержку надежной и демократической Украины".

Отмечается, что министры оборонных ведомств взяли на себя обязательство укреплять прочное партнерство между США и Украиной, основанное на общих интересах безопасности.

Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Степан Полторак находится с официальным визитом в Вашингтоне, где обсуждал с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом вопросы поставок в Украину противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Читайте также: Важно не когда, а сам факт: Полторак о сроках поставок Javelin

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ЛIГАБiзнесIнформ
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