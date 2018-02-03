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Донбасс на грани экологической катастрофы - СЦКК

03.02.2018 12:14
Украинская сторона СЦКК заявляет, что боевики не гарантируют безопасность ремонта важных объектов инфраструктуры, а это чревато последствиями
Донбасс на грани экологической катастрофы - СЦКК
Фото: Метинвест

Донбасс на грани экологической катастрофы - боевики игнорируют заявки предприятий на гарантии безопасности для ремонта на критических объектах инфраструктуры. Это может в ближайшее время привести к аварийным ситуациям, сообщает украинская сторона СЦКК. 

В частности, срочный ремонт нужен на объектах шламонакопителя третьей очереди промышленных отходов фенольного завода "Инкор и Ко" около Новогородского. На состояние объекта негативно влияют осадки и перепады температуры.

Гарантий безопасности со стороны боевиков нет, хотя украинская сторона СЦКК и аварийно-спасательная служба уже скоординировали порядок работ.

"Такие действия (бездеятельность) главарей ОРДЛО могут привести к экологической катастрофе в Донбассе, последствия которой почуствуют на себе все жители по обе стороны линии разграничения", - заявляют представители украинской стороны в СЦКК. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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