"Крым - это Украина": посольство в Кишиневе обратилось к СМИ

Мировое сообщество и украинское законодательство не признает незаконную аннексию полуострова

Посольство Украины в Кишиневе призвало средства массовой информации Молдовы не называть аннексированный Крым "российской" или "спорной" территорией, поскольку мировое сообщество и украинское законодательство определяет незаконную аннексию. Об этом сказано в заявлении, направленном Координационному совету по телевидению и радио Молдовы.



"Весь цивилизованный мир ввел санкции против России в качестве наказания за аннексию Крыма, суверенной части Украины. Крым не является территорией России, ни "спорной территорией". Автономная Республика Крым и город Севастополь являются территориями Украины, которые временно оккупированы Российской Федерацией", - заявили в посольстве Украины.



Дипломатическое ведомство напомнило о резолюции Генассамблеи ООН, принятой 27 марта 2014 года, "О территориальной целостности Украины", а также о резолюциях 2017 года "О ситуации в сфере прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)".



"Украина рассчитывает на то, что все международные стороны и субъекты всегда будут оставаться беспристрастными и объективными, а также проявят уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины. Несоблюдение этих требований противоречит основополагающим принципам международного права", - отмечается в сообщении.

"Крым - это Украина" - резюмируют в посольстве.



Во время президентской кампании в Молдове действующий глава государства Игорь Додон заявил, что Крым принадлежит России и не раз повторил свое убеждение с аргументацией. С момента его избрания он ни разу не посетил Украину.



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