В МВД анонсировали создание нового подразделения Нацполиции
04.02.2018 10:18
Формирование департамента планируют завершить до конца этого года
Фото: iStock/Global Images Ukraine
В Нацполиции появится новый департамент по борьбе с организованной преступностью. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-слуба МВД.
"Сейчас уже согласована стратегия создания этого подразделения. До конца этого года ожидаем завершения его формирования", - рассказал Аброськин.
Для несения службы в новом подразделении все претенденты будут проходить соответствующий конкурсный отбор.
В ноябре 2017 года глава Нацполиции Сергей Князев рассказал о планах создания в полиции института детективов для усиления противодействия преступности.
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