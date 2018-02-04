В МВД анонсировали создание нового подразделения Нацполиции

Формирование департамента планируют завершить до конца этого года

В Нацполиции появится новый департамент по борьбе с организованной преступностью. Об этом сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает пресс-слуба МВД.

"Сейчас уже согласована стратегия создания этого подразделения. До конца этого года ожидаем завершения его формирования", - рассказал Аброськин.

Для несения службы в новом подразделении все претенденты будут проходить соответствующий конкурсный отбор.

В ноябре 2017 года глава Нацполиции Сергей Князев рассказал о планах создания в полиции института детективов для усиления противодействия преступности.

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