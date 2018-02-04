Украина поднялась на один пункт в рейтинге верховенства права

Украина обогнала РФ и Молдову в индексе верховенства права, но отстала от Беларуси

Украина заняла 77 место среди 113 стран по показателям верховенства права в стране. Соответствующий доклад был опубликован международной неправительственной организацией World Justice Project.

Индекс публикуется раз в два года и рассчитывается с учетом состояния правительственных полномочий, уровня коррупции, открытости правительства, фундаментального характера права, обеспечения порядка и безопасности, гражданского и уголовного правосудия.

Украина поднялась на один пункт по сравнению с прошлыми показателями и опередила Молдову, занявшую 78 место, но отстала от Беларуси, занявшей 65 позицию. Россия находится на 89 месте.

Первые места заняли Скандинавские страны: Дания на первой позиции, Норвегия на второй, Швеция - на четвертой. На третьем месте - Финляндия.

Ранее сегодня сообщалось, что Украина поднялась на 16 пунктов в рейтинге экономических свобод.

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