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Позорный путь: Климкин осудил провокацию в Ужгороде

04.02.2018 18:02
Министр осудил действия неизвестных, который бросили "коктейль Молотова" в здание закарпатского общества венгров
Позорный путь: Климкин осудил провокацию в Ужгороде
Фото: zakarpattya.net.ua
Министр иностранных дел Павел Климкин осудил ночную провокацию у здания закарпатского общества венгров в Ужгороде. Об этом он написал в Twitter.

"Какими бы не были эмоции, но "коктейли Молотова" этой ночью в здание Союза венгров в Ужгороде - это позорный путь. Осуждаю такие действия", - заявил Климкин.



4 февраля около пяти утра в Ужгороде в здании закарпатского общества венгров неизвестные разбили окно, предположительно, коктейль Молотова, вследствие чего произошло задымление. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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