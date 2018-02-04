Кириленко: В напряженности с Польшей и Венгрией видна рука Кремля

Вице-премьер уверен, что Россия прилагает усилия к тому, чтобы "рассорить нас со всеми соседями"

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко высказал уверенность, что к напряженности в межгосударственных отношениях Украины с Польшей и Венгрией приложила усилия Россия. Об этом он заявил в своем Twitter.



Такое мнение он высказал 4 февраля в своем микроблоге в Твиттере.



"Есть прямая заинтересованность Кремля рассорить нас со всеми соседями. Наши осложнения на польском и венгерском направлениях выгодны прежде всего России и во многом ею и режиссируются", - отметил он.



"Поэтому бутылку с "коктейлем Молотова" сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука. Однозначно", - добавил Кириленко.







Ранее сегодня, министр иностранных дел Павел Климкин осудил ночную провокацию у здания закарпатского общества венгров в Ужгороде, назвав это "позорным путем".



4 февраля около пяти утра в Ужгороде в здании закарпатского общества венгров неизвестные разбили окно, предположительно, "коктейль Молотова", вследствие чего произошло задымление.



Читайте также: Климпуш-Цинцадзе: зеркальный ответ Польше на "бандеризм" - тупик



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.