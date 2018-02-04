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Кириленко: В напряженности с Польшей и Венгрией видна рука Кремля

04.02.2018 18:50
Вице-премьер уверен, что Россия прилагает усилия к тому, чтобы "рассорить нас со всеми соседями"
Кириленко: В напряженности с Польшей и Венгрией видна рука Кремля
Вячеслав Кириленко

Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко высказал уверенность, что к напряженности в межгосударственных отношениях Украины с Польшей и Венгрией приложила усилия Россия. Об этом он заявил в своем Twitter.

Такое мнение он высказал 4 февраля в своем микроблоге в Твиттере.

"Есть прямая заинтересованность Кремля рассорить нас со всеми соседями. Наши осложнения на польском и венгерском направлениях выгодны прежде всего России и во многом ею и режиссируются", - отметил он. 

"Поэтому бутылку с "коктейлем Молотова" сегодня в Ужгороде держала кремлевская рука. Однозначно", - добавил Кириленко. 


Ранее сегодня, министр иностранных дел Павел Климкин осудил ночную провокацию у здания закарпатского общества венгров в Ужгороде, назвав это "позорным путем".

4 февраля около пяти утра в Ужгороде в здании закарпатского общества венгров неизвестные разбили окно, предположительно, "коктейль Молотова", вследствие чего произошло задымление.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
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