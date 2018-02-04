Оккупанты Крыма освободили задержанного за посты Энвера Кроша

Крымский татарин был арестован на 10 суток

В оккупированном Симферополе из СИЗО освободили крымскотатарского активиста Энвера Кроша, задержанного и осужденного на 10 суток за "пропаганду экстремистских организаций", которую подконтрольные Кремлю силовики якобы обнаружили в его публикациях 2012 года. Об этом сообщили в Крымской солидарности.

Утром, 4 февраля, под зданием СИЗО собрались десятки людей, чтобы встретить его после освобождения.



"Справедливое решение суда не должно быть для нас целью. Целью для нас является сохранение нашего народа в единстве, основой которой является ислам. Мы понимаем, что решения судов будут не в нашу пользу, но из-за этого ни в коем случае нельзя опускать руки", - заявил он.



По его словам, активисты "должны продолжать защищать себя и тех, кто находится в угнетении или притеснении".



25 января в оккупированном Крыму после обысков задержаны двое крымских татар - Энвер Крош в Джанкое и Эбазер Ислямов в селе Разливы Нижнегорского района. Ранее в их домах прошли обыски.



Энвер Крош подвергся пыткам электрическим током в декабре 2015 г. Его обманом завели в отдел полиции, где были уже сотрудники ФСБ, которые начали склонять Энвера к сотрудничеству.



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