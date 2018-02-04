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Оккупанты Крыма освободили задержанного за посты Энвера Кроша

04.02.2018 21:19
Крымский татарин был арестован на 10 суток
Оккупанты Крыма освободили задержанного за посты Энвера Кроша
Фото: Крым.Реалии

В оккупированном Симферополе из СИЗО освободили крымскотатарского активиста Энвера Кроша, задержанного и осужденного на 10 суток за "пропаганду экстремистских организаций", которую подконтрольные Кремлю силовики якобы обнаружили в его публикациях 2012 года. Об этом сообщили в Крымской солидарности.

Утром, 4 февраля, под зданием СИЗО собрались десятки людей, чтобы встретить его после освобождения.

"Справедливое решение суда не должно быть для нас целью. Целью для нас является сохранение нашего народа в единстве, основой которой является ислам. Мы понимаем, что решения судов будут не в нашу пользу, но из-за этого ни в коем случае нельзя опускать руки", - заявил он.

По его словам, активисты "должны продолжать защищать себя и тех, кто находится в угнетении или притеснении". 

25 января в оккупированном Крыму после обысков задержаны двое крымских татар - Энвер Крош в Джанкое и Эбазер Ислямов в селе Разливы Нижнегорского района. Ранее в их домах прошли обыски.

Энвер Крош подвергся пыткам электрическим током в декабре 2015 г. Его обманом завели в отдел полиции, где были уже сотрудники ФСБ, которые начали склонять Энвера к сотрудничеству. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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