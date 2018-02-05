Адвоката в РФ пустили к украинскому политзаключенному Клыху

Клых находится в одиночной камере в российской тюрьме. Его физическое соостояние удовлетворительное, а психическое вызывает вопросы

Адвокат-правозащитник Роман Качанов смог посетить украинского политзаключенного Станислава Клыха в Верхнеуральской тюрьме в Челябинской области. Об этом сообщила представительница Уральской правозащитной группы Татьяна Щур.



Качанов за последнее время первый человек, кроме мамы, кто лично увидел Клыха. До адвоката все посетители общались с ним только через стекло.

С Клыхом адвокат говорил на протяжении трех часов.



Состояние заключенного украинца удовлетворительное, он жалуется на боль в ногах. По словам Клыха, в тюрьме плохо кормят и он покупает в тюремном магазине сладости и печенье, из-за чего, вероятно, набрал вес.



На теле у Клыха есть много уже заживших повреждений. Авдокат допускает, что это следы пыток и подробно их сфотографировал.



Психическое состояние политзаключенного вызывает вопросы и у его мамы, и у адвоката. Клых рассказывает о событиях "мирной жизни", которые, по словам адвоката, похожи на навязчивый бред. Клых написал заявление с просьбой встречи с психологом.

10 ноября сообщалось, что состояние здоровья украинского политизаключенного в РФ резко ухудшилось, он провел в коме шесть дней.

В октябре 2016 года российская правозащитница Зоя Светова сообщала, что Клыха пытали при задержании и во время предварительного следствия и это сказалось на его психическом здоровье.

Клых приговорен к 20 годам тюрьмы по обвинению "в преступлениях во время Чеченской войны".

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