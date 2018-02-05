Обновление ЦИК: в Раде все еще ждут представление от Порошенко

Спикер парламента Андрей Парубий надеется, что депутаты рассмотрят вопрос назначения новых членов Центризбиркома уже в феврале 2018 года

В Верховной Раде пока еще не получили от президента Петра Порошенко представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии. Об этом спикер парламента Андрей Парубий сообщил журналистам на брифинге в понедельник, 5 февраля.

"По состоянию на сегодня еще нет нового представления. Как мне стало известно, это связано с тем, что собираются документы по всем этим кандидатам, которые предлагаются в новый состав ЦИК", - сказал он.

Парубий напомнил, что действующее законодательство предусматривает антикоррупционную проверку всех кандидатов в члены Центризбиркома, которая может занять около 15-20 дней.

"Я надеюсь, что представление от президента поступит в ближайшие дни, и сразу же, безотлагательно я подам всех кандидатов на спецпроверку. Также дам поручение комитету безотлагательно рассмотреть этот вопрос", - отметил спикер.

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"Надеюсь, что еще в этом месяце сможем перейти к рассмотрению нового состава ЦИК", - резюмировал он.

23 января 2018 года Порошенко подписал представление на назначение новых членов Центральной избирательной комиссии, в котором значатся 14 кандидатов.

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