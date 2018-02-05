Готово заявление Рады о "запрете бандеризма" в Польше - Парубий

В подготовке проекта заявления украинского парламента по поводу скандального польского закона принимали участие дипломаты и эксперты, заявил спикер

Завтра Верховная Рада рассмотрит проект заявления парламента по поводу принятого их польскими коллегами документа, который в украинских СМИ называют законом о запрете "бандеризма". Об этом сообщил на открытии заседания согласительного совета спикер Андрей Парубий, передает корреспондент LIGA.net.

Председатель парламента напомнил, что поручил подготовить проект заявления комитету по вопросам иностранных дел.

"Заявление подготовлено. Сегодня оно будет зарегистрировано и предложено на рассмотрение фракций и групп", - сказал он.

Парубий также сообщил, что в подготовке проекта принимали участие дипломаты и эксперты по международным отношениям.

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26 января 2018 года законопроект об Институте нацпамяти Польши, одно из положений которого предусматривает уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков, был одобрен Сеймом, а в ночь на 1 февраля документ одобрили и в Сенате.

Закон предполагает запрет пропаганды в Польше "бандеризма" - идеологии украинских националистов. Он определяет "преступления" украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".

В Израиле польским законом также недовольны и могут признать его отрицанием Холокоста. Правительства стран договорились о немедленном начале диалога для разрешения спора. Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или денежный штраф за использование формулировки "польские лагеря смерти". В будущем можно будет употреблять только выражение "немецкие концлагеря".

Польские власти заявили, что готовы к диалогу с Израилем и США о законе.

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