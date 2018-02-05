Участника российской группы А'Студио не пустили в Украину
Пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта пропуска Киев в столичном международном аэропорту не пропустили в Украину российского композитора, члена поп-группы "А'студио", который в 2016 году посещал аннексированный Крым. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Российского композитора выявили вчера вечером во время оформления пассажиров рейса "Фарнборо-Киев".
"Российскому артисту запрещен въезд в Украину сроком на три года, через границу не пропущен и отправлен рейсом в Алматы", - уточнили в пресс-службе.
В 2017 году Государственная погранслужба запретила въезд в Украину почти 1500 иностранцам из-за посещения оккупированного Крыма.
Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.
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