Парубия просят обнародовать список депутатов-прогульщиков

По словам, вице-спикера Геращенко, первую сессионную неделю прогуляли полсотни депутатов, которые не голосовали за признание России страной-агрессором

Первый вице-спикер Ирина Геращенко просит спикера Андрея Парубия перед каждым пленарным заседанием называть фамилии депутатов-прогульщиков. Об этом она заявила на заседании согласительного совета парламента, передает корреспондент LIGA.net.

Геращенко отметила, что недоверие к парламенту связано с безответственностью ряда депутатов и отсутствия дисциплины. Она напомнила, что первую сессионную неделю 2018 года прогуляли почти 50 депутатов, которые не голосовали в том числе за признание России страной-агрессором.

Читайте также: Опубликован топ-10 прогульщиков и кнопкодавов Рады - инфографика

"Я прошу главу Верховной Рады завтра обнародовать списки депутатов, которые были в командировках или болели, а также тех, кто прогулял. И давайте каждое наше пленарное заседание начинать с объявления, кто в шезлонгах, а кто в командировке или на больничном", - сказала она.

Читайте также: Спикер Рады о прогульщиках: Подло по отношению к фронтовикам

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.