Парубия просят обнародовать список депутатов-прогульщиков
Первый вице-спикер Ирина Геращенко просит спикера Андрея Парубия перед каждым пленарным заседанием называть фамилии депутатов-прогульщиков. Об этом она заявила на заседании согласительного совета парламента, передает корреспондент LIGA.net.
Геращенко отметила, что недоверие к парламенту связано с безответственностью ряда депутатов и отсутствия дисциплины. Она напомнила, что первую сессионную неделю 2018 года прогуляли почти 50 депутатов, которые не голосовали в том числе за признание России страной-агрессором.
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"Я прошу главу Верховной Рады завтра обнародовать списки депутатов, которые были в командировках или болели, а также тех, кто прогулял. И давайте каждое наше пленарное заседание начинать с объявления, кто в шезлонгах, а кто в командировке или на больничном", - сказала она.
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