В Раду внесли представление Порошенко на членов ЦИК: список имен

Спикер парламента поручил передать все документы кандидатов на спецпроверку

В парламент внесли представление президента Петра Порошенко на кандидатов в новые члены Центральной избирательной комиссии. Об этом у себя в Facebook сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Только что президент Порошенко внес представление на членов Центральной избирательной комиссии в парламент", - подчеркнул он.

По словам председателя Рады, он поручил передать все документы кандидатов на специальную проверку.

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"Чтобы снять все интриги, публикую текст представления", - добавил Парубий.

В список, который подал глава государства, вошли 14 человек:

Басалаева Алла Валентиновна

Бернацкая (Севостьянова) Наталья Илларионовна

Вербенский Михаил Георгиевич

Евстигнеев Андрей Сергеевич

Ефремова Ирина Алексеевна

Желтова Ольга Николаевна

Конопольский Олег Николаевич

Кустова Светлана Николаевна

Лотюк Ольга Степановна

Плукарь Виталий Владимирович

Радченко Евгений Владимирович

Слипачук Татьяна Владимировна

Шипилов Леонтий Николаевич

Юзькова Татьяна Леонидовна





резидент также готов внести кандидатуру на должность члена ЦИК от Оппозиционного блока , как только фракция с ней определится. По сравнению с прежним списком вместо Надежды Синицы появился кандидат от Батьківщини Андрей Евстигнеев. П



23 января 2018 года Порошенко подписал представление на назначение новых членов ЦИК, в котором значатся 14 кандидатов (всего в состав ЦИК входят 15 членов).

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