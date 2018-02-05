Берлин раскритиковал крымский вояж кремлевских лоббистов из ФРГ

Федеральное правительство Германии подтвердило приверженность политике непризнания оккупации Крымского полуострова, сообщил посол Украины в Германии

Немецкое правительство осудило ультраправых политиков локального уровня из партии Альтернатива для Германии, которые на выходных прилетели во временно оккупированный россиянами Крым в нарушение законов Украины. Об этом у себя в Twitter сообщил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

"Федеральное правительство Германии подвергло критике поездку группы местных политиков из партии АдГ в оккупированный Крым и подтвердило приверженность политике непризнания незаконной аннексии (полуострова)", - написал дипломат.

Имени того, кто во власти ФРГ осудил визит кремлевских лоббистов, Мельник не назвал, однако на фото в его посте запечатлен пресс-секретарь германского канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайберт.

Читайте также: Кремлевские лоббисты в Германии: Крым надо признать частью РФ

3 февраля 2018 года в захваченный Россией Крым прибыли девять немецких депутатов из трех региональных парламентов ФРГ (Берлин, Бранденбург и Рейн-Вестфалия) от правопопулистской партии Альтернатива для Германии (АдГ). Они прилетели в Крым с территории РФ, нарушив украинское законодательство, и заявили, что это их "нисколько не беспокоит".

О том, что такой визит будет иметь для нарушителей "плачевные последствия", в тот же день написал посол Украины в Германии:

Безвідповідальний вояж кількох політиків з партії AfD місцевого масштабу на незаконно окупований Крим може мати для цих горе-депутатів дуже і дуже плачевні правові наслідки. Шкода, що наші попередження досі не сприймаються серйозно. Ну що ж, побачимо @HughBronson_AfD - Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 3 лютого 2018 р.

РФ оккупировала АР Крым в 2014 году. Верховная Рада объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации полуострова Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия Кремля. Против РФ были введены персональные и секторальные санкции. За проведение Москвой так называемых парламентских выборов с участием Крыма в 2016 году Рада признала Госдуму РФ нелегитимной.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.