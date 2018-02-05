Чубаров: Угроза распада РФ должна заставить Путина вернуть Крым

Глава Меджлиса крымскотатарского народа заявил, что необходимо максимально усилить санкции, изолировать Россию и всех ее правителей от всех процессов

Глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Рефат Чубаров предположил, что оккупированный Крым может вернуться под полный государственный суверенитет Украины в любой момент. Об этом он сказал в интервью Радио Свобода.

"Я не могу назвать точную дату, когда мы вернемся в Крым, и Крым вернется под полный государственный суверенитет Украины. Это может произойти в любой момент. Для Путина - это так же его политическая, а может даже физическая смерть. Если Путин будет править Россией, то для него может возникнуть ситуация более угрожающая, чем сдача, возвращение Крыма", - отметил Чубаров.

По его словам, более угрожающими условиями может быть" взрыв в самой России - распад, восстание".

"Современный мир, наши партнеры вместе с Украиной в состоянии подготовить эти условия. Необходимо максимально усилить санкции, изолировать Россию и всех ее правителей от всех процессов, которые происходят в мире и жизненно важны для самой России", - подчеркнул Чубаров.

Он считает, что эмбарго на российские энергоносители на один-полтора года приведет к полному краху российской экономики.

"Угроза распада России должна заставить любого человека, который будет ею управлять, ради сохранения самой России отказаться от территориальных притязаний в отношении своих соседей и вернуть Крым", - убежден Чубаров.

"Те, кто думают, что мы сможем самостоятельно развиваться, потеряв Донбасс и Крым, глубоко ошибаются. Может быть, экономически-то и получится, но в духовном плане будет такой надлом, который обязательно прорвется новыми потрясениями для украинского общества. Чтобы этого надлома не произошло, сейчас надо приложить все усилия для того, чтобы вернуть эти территории и объединиться с нашими согражданами, которые там ждут нас, ждут Украину", - подчеркнул Чубаров.

31 января глава Меджлиса заявил, что любые компромиссы с Путиным, пока он не выведет свои войска с оккупированной территории Украины - это поощрение агрессора.

Россия оккупировала Автономную республику Крым в 2014-м году. Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генеральная ассамблея ООН, осудили действия России и назвали аннексию и оккупацию Крыма незаконной. Против РФ были введены экономические санкции. За проведение Москвой так называемых выборов с участием Крыма в 2016-м году парламент Украины признал Госдуму РФ нелегитимной.

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