"Опасные заявления" о захвате Рады: Геращенко призвала к реакции

Угрозы некоторых лиц "взять Раду в осаду" - это "призыв к уничтожению легитимного украинского парламента", заявила первый вице-спикер ВР

Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко призвала руководство парламента и все фракции отреагировать на "опасные заявления" некоторых лиц, которые, по ее словам, угрожают "захватить" здание законодательного органа и "заставить" народных депутатов голосовать. Об этом она написала в своем Facebook.

В частности, Геращенко обратила внимание на ситуацию вокруг Черкасского горсовета, где на днях депутаты "голосовали за важные решения в окружении титушек в балаклавах".

"Считаю, что это тревожная тенденция, потому что местные советы должны самостоятельно выполнять свои полномочия, руководствоваться во время голосований ответственностью, а не давлением людей в балаклавах. (На согласительном совете) призвала создать временную следственную комиссию по вопросам изучения ситуации, заслушать черкасские власти и силовые структуры", - отметила парламентарий.

Кроме того, по словам Геращенко, 4 февраля 2018 года народные депутаты от Самопомощи "заявили, что Рада будет кем-то там окружена, взята в осаду и эти люди заставят депутатов голосовать". Данные заявления политик назвала "призывом к уничтожению легитимного украинского парламента".

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"Хочу заявить, что мои голосования будут определяться моими убеждениями и программными принципами, с которыми шли на выборы, а не осадой, угрозами, хамством некоторых депутатов или титушек. А опасные заявления о захвате Рады должны получить жесткий отпор руководства парламента и всех фракций", - подчеркнула зампредседателя Рады.

Также Геращенко указывает на то, что "трансляцию этих заявлений о призыве взять ВР в осаду вели российские сайты и сайты боевиков". "Кто-то очень активно взялся за продвижение сценария "русская весна" в Киеве", - подытожила первый вице-спикер.

20 января 2018 года к Верховной Раде, возле которой расположен палаточный городок сторонников оппозиционного политика Михаила Саакашвили, пришли несколько десятков людей с плакатами и требованиями убрать палатки с улицы Грушевского.

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