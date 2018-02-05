Верховный комиссар ОБСЕ по нацменьшинствам посетит Ужгород

Ранее сегодня МИД Венгрии призвал ввести в западный регион Украины миссию ОБСЕ из-за "нападения" на офис организации закарпатских венгров

Замминистра иностранных дел Василий Боднар и верховный комиссар ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Ламберто Заньер посетят Ужгород 6-7 февраля. Об этом Боднар сообщил в Twitter.

"Во исполнение поручения министра Павла Климкина 6-7 февраля буду находиться с рабочей поездкой в Ужгороде. Планируются встречи с руководством области и местной венгерской общиной, переговоры с Верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам нацменьшинств Л.Заньером и украинско-венгерские консультации", - написал Боднар.

Как ранее сообщил сайт Mukachevo.net со ссылкой на председателя организации закарпатских венгров, народного депутата Украины Василия Брензовича, утром в воскресенье, 4 февраля, неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания областного офиса организации закарпатских венгров КМКС в Ужгороде.

В полиции Закарпатье пока не подтверждают факт инцидента.

Климкин осудил провокацию, заявив, что в здание организации был брошен коктейль Молотова.

Вместе с тем, Министерство иностранных дел Венгрии осудило "нападение" и призвало ввести в западный регион Украины миссию ОБСЕ.

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