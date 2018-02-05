Запрет "бандеризма": в Раде зарегистрировано обращение к Польше

Депутаты считают, что запрет "бандеровской идеологии" - это отрицание права украинцев на собственную государственность и национальное достоинство

В Раде зарегистрирован проект постановления №7551 об обращении Верховной Рады Украины к президенту, Сейму и Сенату Республики Польша в ответ на принятые польским парламентом изменения в закон об институте национальной памяти, которые запрещают пропаганду "бандеризма" (украинского национализма).

Инициаторы документа - народные депутаты Андрей Ильенко, Андрей Билецкий, Олег Петренко, Юрий Левченко, Михаил Головко и Олег Осуховский.

Авторы обращения считают, что принятый польским парламентом законопроект направлен против Украины и украинцев.

"Верховная Рада Украины осуждает этот враждебный Украине, вредный для добрососедских отношений и выгодный Москве политический акт", - сказано в тексте документа.

Депутаты считают, что запрет "бандеровской идеологии" - это отрицание права украинцев на собственную государственность и национальное достоинство.

Положения законопроекта, по мнению авторов обращения, "повторяют кремлевские пропагандистские клише о вымышленных преступлениях украинских националистов".

"Внедрение законопроекта… будет прямым вмешательством во внутренние дела Украины и, по сути, предъявлением территориальных претензий, в части определения территории Галичины как "Восточной Малопольши". Внедрение этого законопроекта представляет угрозу для украинцев независимо от гражданства", - говорится в тексте обращения.

"Мнимая победа над украинцами в прошлом станет серьезным поражением для Польши в будущем. Потому что каждый удар в спину Украине всегда заканчивался трагически для самих поляков", - отмечают украинские депутаты.

Они призывают президента Польши Анджея Дуду, Сейм и Сенат не допустить введения в действие законопроекта.

26 января 2018 года законопроект об Институте нацпамяти Польши, одно из положений которого предусматривает уголовную ответственность за отрицание "преступлений украинских националистов" против поляков, был одобрен Сеймом, а в ночь на 1 февраля документ одобрили и в Сенате.

Закон предполагает запрет пропаганды в Польше "бандеризма" - идеологии украинских националистов. Он определяет "преступления" украинских националистов и украинских формирований, которые сотрудничали с Третьим Рейхом, и открывает возможность уголовного преследования лиц, отрицающих совершения этих "преступлений".

В Израиле польским законом также недовольны и могут признать его отрицанием Холокоста. Правительства стран договорились о немедленном начале диалога для разрешения спора. Закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или денежный штраф за использование формулировки "польские лагеря смерти". В будущем можно будет употреблять только выражение "немецкие концлагеря".

Польские власти заявили, что готовы к диалогу с Израилем и США о законе.

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