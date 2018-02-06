Козловский: Присутствие военных РФ в Донбассе никто не скрывает

Бывший заложник Игорь Козловский подчеркнул, во временно оккупированном Донбассе никто даже и не думает скрывать присутствие российских военных

Украинский религиовед, бывший заложник Игорь Козловский заявил, что присутствие российских военных ощущалось постоянно с начала захвата Донецка. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

"Сразу и постоянно (что есть российские военные, - ред.) Это уже такой момент, такой себе "секрет Полишинеля". Присутствие есть, там даже никто и не думает это скрывать, не нужно быть арестованным, чтобы это видеть. Есть люди, которые не военные, а кураторы различных центров, есть и военные. Буряты, осетины, чеченцы - были", - отметил Козловский.

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Отвечая на вопрос, пытались ли его боевики вербовать, Козловский сказал: "Они сразу сказали, что я человек зрелый, имеющий свои идейные, мировоззренческие позиции, и они не будут терять время".

Что касается других украинских заложников, то их террористы, по словам украинского религиоведа, пытались сломать постоянно.

"Попытки сломать были постоянно. Со всеми они так "работали" - чтобы сломать. Кто-то из наших ребят - наверное, видели сюжеты - выступал по телевидению. Почему? Вы же понимаете, человека бросили в подвал, ему угрожают арестом родных - жены, матери. Ну, как бы вы себя вели? И условия - мы отпустим родных, если выступишь. И люди шли на это. Не потому, что они хотели, а были такие условия", - отметил Козловский.

Козловского освободили из плена боевиков 27 декабря 2017 года.

3 мая террористы ДНР объявили виновным украинского религиоведа и заявили, что он будет лишен свободы на 2 года и 8 месяцев.

ДНР и ЛНР - террористические организации, захватившие при поддержке Российской Федерации часть Донецкой и Луганской областей Украины. Обе организации созданы, финансируются и содержатся Россией, откуда, кроме прочего, террористы получают боевиков, инструкторов, а также тяжелую технику, оружие, боеприпасы и топливо.

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