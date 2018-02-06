Сергей Лойко: Россия вернет Крым, который украла у Украины

Оккупированный Крым может вернуться в Украину по тому сценарию, что Россия развалится, отметил военный журналист Сергей Лойко

Писатель, военный журналист, автор фоторепортажей из зоны боевых действий в Донбассе Сергей Лойко озвучил реальный сценарий возврата временно оккупированного Крыма. Об этом он сказал в интервью Апострофу.

"Крым был там, там жили люди, были какие-то дороги, море какое-то, туда ездили из России и из Украины, вроде все было нормально. Я вообще не понимаю, зачем нужно было воровать Крым. Навальный сказал, что Крым - не бутерброд, и в этих словах есть рациональное зерно, потому что Крым нельзя положить в карман и унести. Россия его украла. Это как будто вор залезает ночью к тебе в квартиру, чтобы своровать телевизор, подходит к телевизору, упаковал его, а унести не может. Думает, раз я его упаковал, то он мой. Так и здесь", - подчеркнул Лойко.

По его словам, Крым вернется в Украину. "Он может вернуться в Украину по тому сценарию, что Россия развалится - и тогда он просто отойдет Украине, если не отойдет Турции или еще кому-то. Это будет совсем другая история", - сказал Лойко.

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Он добавил, что Россия развалится на части. "Путин - это Россия. То есть Путин - это главный продукт России. Россия ни хрена не производит, кроме Путина. Путин - наша слава, сила и оружие, как говорили про Брежнева. И в России нет ничего скрепного, кроме Путина. Вот Путин уйдет - и все начнет сыпаться. Он сам, мягко говоря, не Ганди, но окружил себя такими придурками, идиотами и безвольными людьми, вроде Медведева (премьер-министр РФ, - ред.), которые вообще даже колхозом управлять не имеют права", - уточнил Лойко.

"Я вам вот что скажу: пока Путин жив, ничего хорошего в России не будет. И со всем остальным, что касается России, тоже будет очень плохо. Это роль личности в истории....Чтобы воскреснуть от тысячелетнего сна, от тысячелетнего кошмара, от тысячелетнего рабства, чтобы выжить, Россия должна умереть", - убежден писатель.

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