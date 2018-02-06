Минюст: В Украине зарегистрированы сотни партий

По словам замминистра юстиции Елены Сукмановой, за госрегистрацию партии взимается административный сбор в размере около 240 тысяч гривень

В Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных организаций на сегодняшний день Министерством юстиции зарегистрированы 353 политических партии. Об этом сообщила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Елена Сукманова, передает Укринформ.

"В соответствии с законодательством, регистрацией политических партий занимается Минюст. Если мы получили весь необходимый пакет документов, которые отвечают требованиям Конституции и законов Украины, уставу политической партии, в том числе необходимое количество подписей граждан, которые поддержали решение о ее создании, то регистрируем политическую партию. На сегодняшний день их зарегистрировано 353", - рассказала Сукманова.

Заместитель министра отметила, что закон предусматривает проведение государственной регистрации по заявительному принципу и возлагает именно на заявителя ответственность за внесение в учредительные или другие документы, которые подаются для государственной регистрации, заведомо неправдивых сведений.

Сукманова также сообщила, что законодательство запрещает создание политических партий, если их программные цели или действия направлены на ликвидацию независимости Украины, изменение конституционного строя насильственным путем, подрыв безопасности государства, пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической, расовой или религиозной вражды, пропаганду коммунистического и/или национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов и их символики.

За государственную регистрацию партии, добавила заместитель министра юстиции, взимается административный сбор в размере 140 прожиточных минимумов для работоспособных лиц, который на сегодня составляет около 240 тысяч гривень.

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5 февраля исполнительная служба сообщила о взыскании 468 тысяч 946 гривень, полученных политической партией УКРОП с нарушением законодательства.

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