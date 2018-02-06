Порошенко уверен в "реформаторском потенциале" Рады на 8-й сессии

Президент призвал парламент как можно скорее начать рассмотрение законопроекта об Антикорсуде и отменить э-декларирование для общественников

Президент Петр Порошенко уверен, что Верховная Рада в течение восьмой сессии продемонстрирует свой "реформаторский потенциал", как это она сделала на предыдущей седьмой. Об этом глава государства написал в своем Facebook.

"Уверен, что Верховная Рада в течение новой сессии продемонстрирует свой реформаторский потенциал так же, как она делала это осенью", - заявил Порошенко, добавив, что "впереди - месяцы ответственных решений".

В то же время президент призвал как можно скорее "в строгом соответствии со всеми регламентными процедурами" начать рассмотрение внесенного им законопроекта о Высшем антикоррупционном суде №7440.

"Также рассчитываю, что парламент поддержит мою инициативу об отмене электронного декларирования для общественных активистов (законопроект №6674 - ред.)", - резюмировал глава государства.

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Сегодня, 6 февраля, председатель Верховной Рады Андрей Парубий открыл восьмую сессию парламента VIII созыва, которая продлится до середины июля 2018 года.

25 января 2018-го Порошенко, выступая на Украинском завтраке в швейцарском Давосе, назвал осень 2017 года "самой успешной осенью реформ".

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