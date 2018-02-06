ГПУ не проводит расследований по просьбе Следкома РФ - Лысенко
Генпрокуратура не проводит никаких расследований по просьбе Следкома России. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в Facebook.
Лысенко подчеркнул, что ГПУ расследует факт содействия Следкома РФ террористическим организациям ЛНР/ДНР путем привлечения заведомо невиновных граждан Украины к уголовной ответственности.
"В настоящее время уже установлено, что СК РФ незаконно и безосновательно заочно предъявил обвинения более 180 военнослужащим Украины, в том числе высшему руководству Министерства обороны, за якобы применение ими запрещенных средств и методов ведения войны, в результате чего пострадало гражданское население на территориях, временно неподконтрольных правительству Украины", - написал Лысенко.
Спикер ГПУ отменил, что Генпрокуратура исследует каждый факт, по которому Следком РФ предъявил незаконные обвинения украинским военным.
Расследование проводится "с целью доведения абсурдности и безосновательности таких обвинений".
"В настоящее время уже собраны доказательства о безосновательности обвинения СК РФ по нескольким гражданам Украины, которые вообще отсутствовали в инкриминируемом им месте и времени, а потому физически не могли осуществлять обстрелы временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей", - подчеркнул Лысенко.
По его словам, любые запросы СК РФ по этому поводу органами прокуратуры не выполнялись и не выполняются.
Следственный комитет России с 2014 года по настоящее время открыл 209 уголовных дел, связанных с событиями в Украине.
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