Из БПП вышли два народных депутата
Два депутата вышли из фракции Блок Петра Порошенко. Об этом объявил спикер Андрей Парубий на утреннем пленарном заседании парламента, передает корреспондент LIGA.net.
Депутаты Виктор Кривенко и Павел Кишкарь вышли из БПП, написав заявления по собственному желанию.
Оба депутата прошли в парламент по списку партии Самопомощь.
После выхода двух нардепов БПП насчитывает 136 депутатов.
Сегодня, 6 февраля, открылась восьмая сессия парламента VIII созыва, которая продлится до середины июля 2018 года. Планируется, что народные депутаты будут работать 12 недель в пленарном режиме, семь - в комитетах, и еще пять недель проведут в округах.
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