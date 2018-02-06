Из БПП вышли два народных депутата

Депутаты Виктор Кривенко и Павел Кишкарь написали заявления по собственному желанию; после их выхода во фракции осталось 136 нардепов

Павел Кишкарь и Виктор Кривенко (скриншот из видеозаписи)

Два депутата вышли из фракции Блок Петра Порошенко. Об этом объявил спикер Андрей Парубий на утреннем пленарном заседании парламента, передает корреспондент LIGA.net.

Депутаты Виктор Кривенко и Павел Кишкарь вышли из БПП, написав заявления по собственному желанию.

Оба депутата прошли в парламент по списку партии Самопомощь.

После выхода двух нардепов БПП насчитывает 136 депутатов.

Сегодня, 6 февраля, открылась восьмая сессия парламента VIII созыва, которая продлится до середины июля 2018 года. Планируется, что народные депутаты будут работать 12 недель в пленарном режиме, семь - в комитетах, и еще пять недель проведут в округах.

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