Шухевич: Закон о "запрете бандеризма" - дискриминация украинцев

По мнению Юрия Шухевича, Украина должна подать иск в ЕСПЧ, чтобы оспорить поправки к закону об Институте национальной памяти Польши

Конституционный суд Польши признает поправки к закону об Институте национальной памяти конституционными. Об этом заявил многолетний политзаключенный, сын главнокомандующего УПА и депутат от Радикальной партии Юрий Шухевич, передает корреспондент LIGA.net.

Он уверен, что этот закон в Польше вступит силу. В то же время, по его мнению, он нарушает европейскую конвенцию по правам человека, в которой запрещается дискриминация по разным признакам, в частности - по политическим.

"Этот закон является чистой политической дискриминацией украинцев", - заявил Шухевич.

По его мнению, Украина должна подать иск в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить эти поправки.

Шухевич подчеркнул, что при таких обстоятельствах Украина не может считать Польшу союзником.

"Я считаю, что нет. Союзники так не делают. В такое время нож в спину. И первыми будут аплодировать в России ", - сказал он.

Он считает, что украинская сторона должна была раньше отреагировать, когда только в Польше шло обсуждение этого законопроекта.

Шухевич-младший отметил, что "полякам следует вспомнить, что они делали на литовских землях во время Второй мировой войны".

"Армия Крайова бесчинствовала и мучала людей. Гражданское население. Однако деятели этой армии признаны героями в Польше. Я этого не отрицаю. Это их дело. Армия Крайова боролась также за независимость Польши, а украинцев, боровшихся за свою независимость, в том числе и против них, - не признают и считают коллаборационистами", - заявил депутат.

Он аргументировал, что такая позиция Польши беспочвенна, ведь на Нюрнбергском процессе, Руденко (Роман Руденко - главный обвинитель от СССР на Нюрнбергском процессе, - ред.) от имени Советского Союза требовал, чтобы ОУН-УПА признали немецкими коллаборационистами, но суд отверг эти обвинения, потому что у него были документы Третьего Рейха, свидетельствующие, что украинские националисты воевали против них.

Ранее сегодня польский президент Анджей Дуда заявил, что подпишет закон об Институте национальной памяти Польши, невзирая на призыв Верховной Рады отклонить скандальные правки в этот закон

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