В суд направлено обвинение против сына депутата Попова

До вынесения приговора Богдан Попов и Владислав Чабан будут находиться под круглосуточным домашним арестом

В суд направлен обвинительный акт против сына народного депутата Игоря Попова, 14-летнего Богдана, который обвиняется в разбойном нападении на магазин. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

До вынесения приговора обвиняемые (Богдан Попов проходит по делу вместе со своим товарищем Владиславом Чабаном) будут находиться под круглосуточным домашним арестом.

По версии следователей, 26 ноября 2017 года Попов и Чабан, угрожая продавцам и посетителям оружием, забрали из кассы 2500 гривень. Одного из фигурантов с поличным поймали неравнодушные граждане, а другого через несколько минут задержали полицейские.

Следственным отделом было начато уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (Разбой) УК. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

29 ноября суд отказался арестовать и отпустил под круглосуточный домашний арест на два месяца Богдана Попова и Владислава Чабана.

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