Глава НСЖУ призвал журналистов не ездить в Россию
В Национальном союзе журналистов Украины призвали украинских журналистов воздержаться от поездок в Россию. Об этом во время презентации отчета "Украинский медиаландшафт - 2017" заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко, сообщает Укринформ.
"Сейчас мы действительно призываем украинских журналистов воздержаться от визитов, поездок в Российскую Федерацию. Считаем, что это опасно, и примером этого является судьба нашего коллеги Романа Сущенко, который через два дня уже будет встречать второй день рождения в тюрьме в Москве. Его арестовали по надуманному предлогу, соответственно, он признан и украинским омбудсменом, и украинским обществом как украинский журналист, узник совести, который преследуется РФ", - сказал Томиленко.
По его мнению, журналистам следует отказаться от поездок в РФ также по личным делам.
Ранее глава СБУ Василий Грицак призывал украинцев не ездить на заработки в Россию.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:28
-
вчера
13:55
-
вчера
17:00
-
вчера
17:23
-
вчера
17:02
Новости партнеров
- 64768
- 62300
- 34343
- 32760
- 31863