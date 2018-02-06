Глава НСЖУ призвал журналистов не ездить в Россию

По мнению Сергея Томиленко, журналистам следует отказаться от поездок в РФ также по личным делам

В Национальном союзе журналистов Украины призвали украинских журналистов воздержаться от поездок в Россию. Об этом во время презентации отчета "Украинский медиаландшафт - 2017" заявил глава НСЖУ Сергей Томиленко, сообщает Укринформ.

"Сейчас мы действительно призываем украинских журналистов воздержаться от визитов, поездок в Российскую Федерацию. Считаем, что это опасно, и примером этого является судьба нашего коллеги Романа Сущенко, который через два дня уже будет встречать второй день рождения в тюрьме в Москве. Его арестовали по надуманному предлогу, соответственно, он признан и украинским омбудсменом, и украинским обществом как украинский журналист, узник совести, который преследуется РФ", - сказал Томиленко.

По его мнению, журналистам следует отказаться от поездок в РФ также по личным делам.

Ранее глава СБУ Василий Грицак призывал украинцев не ездить на заработки в Россию.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.