Саакашвили проиграл еще один суд против миграционной службы
Окружной административный суд Киева во вторник, 6 февраля, отказал лидеру партии Рух нових сил Михаилу Саакашвили в удовлетворении очередного иска к Государственной миграционной службе и управлению ГМС в Киевской области. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Согласно сообщению, Саакашвили просил суд признать противоправным и незаконным бездействие ГМС в рассмотрении жалобы политика на отказ в оформлении документов для возможного признания его беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите.
Также истец просил признать противоправным и незаконным бездействие управления ГМС в Киевской области в части непередачи материалов его личного дела в центральный аппарат службы.
"Михаилу Саакашвили в удовлетворении иска отказать полностью, поскольку ответчики не вышли за пределы разумного срока при рассмотрении обжалуемых истцом действий", - говорится в решении суда.
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3 января 2018 года Окружной админсуд Киева отказал Саакашвили в удовлетворении иска к управлению ГМС в Киевской области по поводу отказа в оформлении документов для решения вопроса о признании его лицом, нуждающимся в дополнительной защите.
5 февраля Киевский апелляционный админсуд признал законным отказ суда первой инстанции Саакашвили в вопросе предоставления политику статуса беженца.
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