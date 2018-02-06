Новое правительство ФРГ за сохранение санкций против РФ - СМИ

Позиция СДП по постепенному сокращению санкций до полного выполнения минских соглашений не отражена в проекте

Коалиционное правительство блока Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза и Социал-демократической партии Германии планируют "придерживаться жесткой линии" в отношении санкций против России. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на 167-страничный проект коалиционного соглашения.

Позиция СДП по постепенному сокращению санкций до полного выполнения минских соглашений не отражена в проекте.

"При реализации минских соглашений мы готовы сократить санкции и после этого будем вести диалог с нашими европейскими партнерами", - говорится в документе. Это соответствует предыдущей позиции, отмечает издание.

В сентябре 2017 г глава немецкого МИД Зигмар Габриэль предложил "демонтировать санкции шаг за шагом", то есть поэтапно, как они и были введены. По его мнению, основанием для первого этапа уступок Москве должно стать "долгосрочное перемирие" в Донбассе. 10 января 2018 года Габриэль публично повторил этот тезис, пояснив, что поэтапное снятие санкций "поощрит" РФ к дальнейшему урегулированию ситуации в Украине. Также глава МИД заявил, что идея одномоментной отмены всех санкций против России при условии полного выполнения Минска "оторвана от реальности".

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